Andreea Antonescu, show total într-un restaurant. A dansat pe mese FOTO

Concurenții de la ”Splash – Vedete la apă” au făcut noapte albă după încheierea filmărilor, iar asta s-a întâmplat în holul unui hotel din Bacău, unde au fost cazați.

Acolo, s-a dansat pe mese, s-a băut, astfel că paznicul hotelului a avut de muncă după ”dezlănțuirea” acestora. Astfel că, vineri dimineața, paznicul hotelului dădea cu mătura și a strâns multe sticle de șampanie, de tărie, de vin, de suc, în urma acestora, potrivit cancan.ro.

De altfel, la acea petrecere, Andreea Antonescu a făcut mare show: s-a unduit pe masă, cu zâmbetul larg, în aplauzele tuturor. Andreea Antonescu nu știe să înoate, dar, cu toate acestea, ea a răspuns provocării emisiunii. De altfel, s-a mai întâmplat asta și în urmă cu șase ani, la ultima ediție.

„Nici data trecută nu am știut să înot și am avut curajul să sar atunci de la 10 metri. Nici acum nu știu să înot! M-am stricat odată cu trecerea anilor și mă întreb cum am putut să sar eu de două ori, de la 10 metri”, spunea Andreea Antonescu.