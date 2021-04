Andreea Antonescu, la cuțite cu tatăl Andreei Bălan. Adevărul despre destrămarea Andre s-a aflat acum

Vechiul scandal care a demontat trupa ”Andre” a prins din nou contur. Fitilul a fost reprezentat de câteva declarații ale Andreei Bălan, făcute în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Cântăreața a vorbit deschis despre relația pe care o are cu tatăl ei, Săndel Bălan, dar și despre drumul ei la București, urmat de evoluția pe care o putem vedea astăzi. Ea a recunoscut că a venit în Capitală la 18 ani după ce a realizat că primii ani de carieră s-au dus pe apa sâmbetei, în ceea ce privește banii. Afirmă în continuare că bărbatul i-a luat toți banii. La câteva zile distanță, a venit și replica acuzatului, mai dură decât s-ar fi așteptat chiar și Andreea Antonescu, colega de trupă care a venit aseară la ”XNS” să comenteze pe baza acestui subiect.

Andreea Antonescu, replică după războiul declarațiilor dintre Andreea Bălan și tatăl ei. Detalii despre bani și destrămarea trupei Andre

„La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, i-a spus Andreea lui Măruță.

„N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuţă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val 2 ani, atât au mers în concerte, al 3-lea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca.

Luau 1.000 de dolari, am socotit şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi. Am cumpărat un apartament, două maşini, clipuri făcute, filmări, ăia au fost banii, am mers în concediu, deşi ea a spus că n-a mers nicăieri. Nu înţeleg de ce şi-a murdărit familia cu declaraţiile ei.

N-a spus că Antoneasca s-a tăvălit cu Iustin din Mizil şi de aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în Playboy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit, i-a făcut imagine frumoasă. Niciodată nu m-am certat cu domnul Antonescu, nu m-a jignit, a fost un exemplu de corectitudine. A spus că noi le întărâtam pe ele, când ele se certau la toate evenimentele şi Antoneasca o jignea că n-are voce şi e dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, a replicat Săndel Bălan pentru Click.

„Îl respect strict pentru că e tatăl Andreei”

Andreea Antonescu, prezentă în platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, a comentat cele întâmplate. Deși nu este de acord cu ceea ce afirmă Săndel Bălan, nu vrea să intre într-o dispută cu acesta. Mai mult, susține că bărbatul le-a ajutat mult și datorită lui au cunoscut succesul.

„Partea cu relația pe care am avut-o mi-o asum. Dar domnu’ Dan, de ce m-ai convins să pozez în PlayBoy, ca să se destrame trupa? Acuma, fiecare are dreptul să facă ce vrea, eu sunt o persoană care și-a sumat ce a făcut și îmi asum în continuare, pentru că am făcut o grămadă de greșeli și am învățat din ele, poate că o să le mai fac.

Nu o să stau să comentez punctele de vedere ale altei persoane. Pe domnul Bălan îl respect strict pentru că e tatăl Andreei, pentru că, la un moment dat, și-a pus umărul în trupa Andre”, a declarat Andreea Antonescu.