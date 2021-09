Andreea Antonescu divorțează în septembrie. De ce merge în SUA până la finalul lunii

Andreea Antonescu o duce foarte bine, din punct de vedere profesional. Nu-și mai vede capul de atâta proiecte, așa că nici vedeta nu știe când va ajunge în Statele Unite ale Americii. Artista trebuie să plece neapărat în America, în luna septembrie, din două motive.

Fosta concurentă de la Survivor România 2021 este pe picior de plecare. Cântăreața abia și-a tras sufletul după competiția dură din Republica Dominicană, căci trebuie iar să plece din România. De această dată în America, acolo unde se află deja fiica sa, Sienna. De asemenea, vedeta încheie oficial un capitol din viața ei.

Andreea Antonescu trebuie să plece în Statele Unite ale Americii, pentru a finaliza divorțul cu Traian Spak, cel care i-a fost soț timp de zece ani. Totodată, acolo se află deja fiica acestora, Sienna, care se bucură de vacanța pe meleagurile americane.

Din cauza proiectelor care o solicită mult, Antonescu a ratat plecarea în America în august, dar și-a plănuit-o pentru luna septembrie. Nu e bătut în cuie 100%, bilete nu și-a luat încă, dar artista caută soluții pentru a ajunge în State cât mai repede. Ar finaliza și divorțul de Traian, cei doi fiind separați de aproape doi ani de zile.

Fosta membră a trupei Andre nu a mai ajuns în America la mijlocul lui august, așa cum plănuise. Mama artistei și Sienna, în schimb, sunt deja pe tărâmul ”tuturor posibilităților”, acolo unde fetița este zilnic răsfățată de tatăl ei, Traian. Solista își dorește cu ardoare să ajungă, dar nimic nu e sigur.

Nu am mai ajuns în America, vreau să mă duc acum, la mijlocul lui septembrie. Nu am biletul de avion cumpărat, adică nu e sută la sută, e clar, dar aș vrea să plec. Doar că am foarte multă treabă, nu știu…Concerte, filmări, lansez piese… Am avut Splash, filmare la Pro TV, concerte… Și nici să merg acolo pentru o săptămână, că patru zile e doar drumul dus-întors”, a declarat Andreea Antonescu pentru Cancan.