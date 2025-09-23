Ultima oră
Andreea Antonescu, despre operația de lungire a picioarelor. Înălţimea a fost mereu o „problemă" pentru artistă
23 sept. 2025 | 13:58
de Ionuț Vieru

Andreea Antonescu, despre operația de lungire a picioarelor. Înălţimea a fost mereu o „problemă" pentru artistă

Andreea Antonescu, despre operația de lungire a picioarelor. Înălţimea a fost mereu o
Andreea Antonescu a dezvăluit în podcastul lui Jorge că a fost la un pas de două intervenții controversate

În lumea showbizului, imaginea contează adesea mai mult decât orice altceva, iar presiunea de a arăta „perfect” poate deveni o povară greu de dus. Multe vedete au recunoscut că au trecut prin momente de nesiguranță, însă puține au ales să povestească în detaliu cât de departe au fost dispuse să meargă pentru a-și schimba aspectul. Printre acestea se numără și Andreea Antonescu, care a făcut mărturisiri neașteptate într-o discuție sinceră purtată în podcastul lui Jorge.

Complexul legat de înălțime

Artista a recunoscut că cei 1,53 metri ai săi au reprezentat mult timp un motiv de frustrare. Dorința de a fi mai înaltă a fost atât de puternică, încât a luat în considerare una dintre cele mai controversate intervenții chirurgicale – operația de lungire a picioarelor.

“Am aflat că undeva în Japonia se practica operația de lungire a picioarelor. Am zis «cum să nu?! Eu, prima!» Am vrut să trec la fapte, până m-a oprit un prieten: «Tu ai înnebunit?! Călătorești mult, vei fi oprită din aeroport în aeroport, pentru că… țiui»”, a povestit Andreea Antonescu, amintindu-și momentul în care a fost foarte aproape să ia această decizie radicală.

Din fericire, sfatul venit din partea unei persoane apropiate a făcut-o să renunțe la idee, deși tentația era puternică.

Fascinația pentru ochii deschiși la culoare

Nu doar înălțimea a fost o sursă de nesiguranță pentru artistă. Andreea Antonescu a dezvăluit că, în trecut, a fost extrem de tentată să își schimbe permanent culoarea ochilor, alegând o intervenție extrem de riscantă.

“Am vrut să îmi fac schimbare de iris, am vrut să îmi fac lungire de picioare, am vrut să fac multe. Întotdeauna mi-au plăcut ochii deschiși la culoare și am aflat acum 10–12 ani că se face operație de schimbare a irisului în Panama – o procedură neaprobată la acea vreme în Statele Unite. Am început să mă documentez: costă în jur de 7.000 de dolari, cu totul inclus – operație, cazare. O persoană înțeleaptă mi-a spus că ar fi mai sigur să port lentile, pentru că au existat cazuri în care oameni și-au pierdut vederea în urma operației”, a mărturisit artista.

Prioritățile s-au schimbat

Deși aceste gânduri au fost foarte serioase la momentul respectiv, artista spune că astăzi are o cu totul altă perspectivă asupra vieții și asupra priorităților.

“Între timp, procedura a fost aprobată și în Statele Unite, dar am alte priorități: mă gândesc la fetițele mele, care au nevoie de mine și vreau să fiu bine”, a explicat ea.

Astfel, dorința de a schimba trăsături fizice considerate „imperfecte” a fost înlocuită cu responsabilitatea de a fi prezentă și sănătoasă pentru familie.

