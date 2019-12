Andra si Cătălin Măruță petrec separat Revelionul. Cum îi va prinde Noaptea dintre Ani

Cătăl Măruță și Andra petrec sărbătorile de iarnă alături de familie, astfel că cei doi își iau copiii și își vizitează părinții în fiecare an. Deoarece prezentatorul TV și soția sa sunt tradiționaliști convinși, zilele de Crăciun sunt petrecute mereu alături de copiii lor, iar Noaptea dintre Ani îi va prinde tot împreună.

Andra și Cătălin Măruță petrec separat Revelionul

David și Eva, cei doi copii ai lor petrec alături de familia extinsă și de rude:

„La noi e o tradiție. De Crăciun, de Paște, încercăm să stăm cu familia reunită, așa că și anul acesta vom face un turneu, dacă pot să spun așa. Ne vom împărți câteva zile la Cluj, la familia Andrei, la frați, la surori, la părinți, apoi la Târgu Jiu, la părinții mei. Vom colinda ca să zic așa și vom mânca toate bunătățile făcute atât de mama, cât și de mama soacra”, a spus vedeta Pro TV pentru libertatea.ro.

Dintre toate preparatele de sărbători, salata de boeuf e preferata lui Maruță, și chiar dacă nu se implică la prepararea bucatelor tradițioanle, la nevoie, se poate face util. „O ajut pe Andra doar dacă are nevoie de cumpărături sau să mă duc să rezolv ceva, în rest, acesta este un domeniu unde Andra, mama mea, soacra mea sunt specialiste, așa că le las pe ele”, a precizat el. Dintre delicatesele de Crăciun, Cătălin Măruță are o slăbiciune pentru salata de boeuf: „E preferata mea, mai ales că mama mea face o salată de boeuf senzațională. Cred că o să fiu sătul de cât cozonac am mâncat la emisiune, pentru că avem competiția cozonacul de aur, iar sarmale prind și în restul anului fără absolut nicio problema”.

Se întâlnesc în Nopatea dintre Ani

În noaptea dintre ani, Andra și Măruță fac bani frumoși, doar că în locuri diferite „De Revelion Andra are concert în aer liber la Constanța, eu am eveniment de prezentat tot așa în aer liber, undeva spre București, dar o să ne întâlnim la miezul nopții, mai mult ca sigur. Copiii rămân întotdeauna pe mâini bune, sunt cu bunicii, așa că ei sunt fericiți în noaptea dintre ani, să se uite la televizor și, de ce nu, să facă o petrecere când părinții nu sunt acasă, copiii joacă pe masă”, a declarat, pentru Libertatea, Cătălin Măruță.