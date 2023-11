Andra s-a filmat fără pic de machiaj. Aşa arată vedeta când nu apare la televizor sau nu e pe scenă, imagini rare

Andra a avut o nouă apariție de senzație. Așa cum ne-a obișnuit, artista a reușit să surprindă din nou cu felul în care arată. Soția lui Cătălin Măruță a apărut complet nemachiată în fața fanilor săi, care au avut ocazia să vadă cum este artista, de fapt, când nu apare la TV.

Andra este una dintre cele mai iubite artiste din România. Se remarcă prin talentul său, spectacolul pe care îl face mereu pe scenă, dar și transparența pe care o afișează ori de câte ori are ocazia.

Este iubită de o mulțime de oameni, mai ales pentru simplitatea ei și faptul că este deschisă față de fanii ei. Fără îndoială, face senzație ori de câte ori apare și reușește să surprindă cu simplitatea ei, pe care oamenii o apreciază.

De curând, a apărut în fața tuturor fără pic de machiaj pe rețelele de socializare, ceea ce i-a luat pe oameni prin surprindere. Internauții au avut ocazia să îi vadă tenul perfect al Andrei Măruță, care nu se teme să arate partea sa naturală.

Pentru că este mereu machiată și se pregătește intens pentru concerte, vedeta are momente când vrea să fie naturală. Astăzi a fost una dintre acele zile, în care a renunțat la machiaj și a lăsat la vedere cearcănele, semne ale oboselii, muncii și eforturilor pe care le face de dragul meseriei sale.

„Astăzi, no make-up, doar hidratare. Aseară am cântat, am avut make-up, am fost coafată, azi nimic”, le-a dezvăluit fanilor.