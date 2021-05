Andra, obligată de tatăl ei să facă asta. Dacă nu era el, probabil că România nu o iubea la fel de mult VIDEO

Cântăreața, care este una dintre cele mai bune voci ale țării și este iubită de milioane de români, a divulgat un nou secret din viața ei. Andra a fost obligată de tatăl ei să facă o carieră în muzica ușoară, nu în manele, așa cum și-ar fi dorit celebrul impresar Dan Bursuc.

Bănuim că nu mai are nimeni nevoie de o introducere a carierei artistei care este căsătorită și are doi copii cu Cătălin Măruță. Andra, colegă cu Smiley la Românii au Talent, s-a bucurat de un real succes încă de când era mică, pe la vârsta de 11-12 ani. Aceasta a mărturisit că a fost descoperită de impresarul maneliștilor, Dan Bursuc, care ar fi vrut să îi construiască o carieră în această industrie.

Din păcate sau din fericire, tatăl artistei s-a opus. În cadrul podcastului lui Mihai Morar, Andra a mărturisit că tatăl ei s-a opus ferm unei cariere în lumea maneliștilor. Acesta i-a spus fiicei sale că o vede următoarea Monica Anghel a României, motiv pentru care a rugat-o să mai aștepte. În plus, acesta i-a spus că e dispus să facă orice sacrificiu pentru cariera ei în muzică ușoară.

„La început, cântam cu orchestra familiei. Am avut de ales: să cânt manele sau muzică uşoară. Ba chiar am avut propuneri în perioada aia de la Dan Bursuc să înregistrez câteva manele. Aveam 11 sau 12 ani. Puteam fi Andra, Fetiţa Minune. Ideea e că tatăl meu mi-a zis că el îşi doreşte să fiu noua Monica Anghel a muzicii uşoare, să fiu privită ca o divă a muzicii uşoare.

Îşi dorea să fiu respectată, îşi dorea tot ce e mai bun pentru mine. Chiar dacă puteam face mulţi bani rapid… A zis că pentru el nu contează asta şi că dacă pentru muzică uşoară trebuie să aşteptăm şi să muncim mai mult asta o să facem.

Eram dispuşi să ne mutăm într-o casă mai mică doar să mă lanseze, dar a fost mai uşor decât ne-am fi închipuit. Îmi aduc aminte că venise Adrian Copilul Minune la un concert, în Turda, şi am cântat în deschidere. M-a auzit acolo şi m-a plăcut. M-a dus în culise, am cântat câteva piese şi i-a zis lui Coşti Ioniţă de mine. Mi-a zis să cânt ce vreau eu, să mă simt bine, deşi ar fi putut să mă pună să cânt orice altceva. Aşa am lansat primul meu album”, a povestit Andra, jurată în cadrul emisiunii Românii au Talent, la podcastul lui Mihai Morar.