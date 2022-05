Andra, fără perdea la Românii au talent. Nu l-a menajat deloc: „Parcă îți dădea cineva la ouțe. Ai strâns-o de gât”

Răzvan Zamfir are 19 ani, este student și este pasionat de tot ce este frumos. Are suflet de artist și lucrează pe post de animator la petreceri pentru copii. În timpul său liber, tânărul cântă, dansează și scrie piese. De ce l-a criticat Andra pe scena de la Românii au Talent. Ce s-a întâmplat la mijlocul interpretării uneia dintre cele mai celebre piese din lume.

La Românii au talent, Răzvan Zamfir a venit să-i impresioneze pe Andra, Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș Bucur cu melodia „Listen” a celebrei Beyonce, o piesă cât un examen pentru orice artist care dorește să-și demonstreze calitățile vocale.

Din păcate, tânărul originar din Craiova nu i-a dat pe spate pe cei patru jurați, Andra fiind cea care i-a dat X încă de la jumătatea interpretării. Soția lui Cătălin Măruță a fost tranșantă și l-a

Concurentul de la Românii au Talent a încercat să își justifice prestația departe de a fi una de nota 10, după cum au judecat cei patru jurați, povestindu-le acestora că s-a trezit, dis de dimineață, cu vocea afectată. Cu toate acestea, tânărul a decis să participe la preselecții.

„Am emoții, pentru că e o piesă destul de dificilă pentru mine. Dimineață când m-am trezit să vin la filmare, m-am trezit fără voce.

M-am gândit ce să fac. Și am zis că show must go on (n.r – spectacolul trebuie să continue). Contează să mă simt bine și contează să încerc să dau tot ce pot eu mai bun. Puteți vorbi. Am vorbit prea mult, îmi cer scuze.”, a spus Răzvan Zamfir la PRO TV.