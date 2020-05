Andra este în culmea fericirii! Soția lui Cătălin Măruță a anunțat chiar ea vestea cea mare

View this post on Instagram

Dragii mei, am o superveste!! Am câștigat FAVORITE ROMANIAN STAR la @nickelodeon @kidschoiceawards ! Mulțumeeeeeeesc! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Voturile voastre mă onorează și mă bucură enorm! Acest premiu este prima oara în posesia unei artiste din România! Acest lucru mă emoționează și mai mult. Ador copiii și sunt mândră să fiu preferata lor!!! Vă iubesc! ♥️ @evamaruta @marutadavid