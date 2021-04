Andra, decizie radicală înainte de Paște. Ce va face vedeta pentru binele său personal

Andra este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Soția lui Cătălin Măruță a declarat că a luat o decizie, după ce toată familia a fost infectată cu covid-19. Cântăreața a povestit că organismul ei s-a refăcut cu greu după boală.

Ea le-a scris fanilor că a mers în vizită la părinții săi alături de Eva și David.

“Ce mai faceți, dragii mei? Mi-ați scris în mesaje că nu prea am fost activă într-adevăr pe Instagram. Am fost la Cluj, la mama mea, i-am făcut o surpriză. Am fost doar eu și copiii”, a spus artista.

Artista le-a spus acestora că a început să facă sport acasă și dieta, care constă în mai puțină mâncare, mese mai regulate și multă apă.

“M-am întors, am reînceput sportul acasă. Bineînțeles că sălile de sport sunt închise. Am început și dieta, mai multă apă, mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Iar acum mă duc să îmi fac manichiura, mă duc la Mari și abia aștept. Sunt binedispusă cred că asta se datorează faptului că am început sportul, pentru că îmi dă un vibe și io energie foarte bună. Deși, după perioada de COVID, trebuie să recunosc că am avut o perioadă în care mă simțeam foarte obosită. Încep să mă simt mai bine, mai energică și sper să simțiți și voi asta”, a mai menționat Andra Măruță pe Instagram Stories.