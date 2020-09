Andra a făcut un anunț extrem de important. Decizia radicală luată acum

Soția lui Cătălin Măruță a elucidat misterul. Andra a făcut un anunț despre decizia luată în perioada pandemiei.

Un zvon precum că Andra ar fi însărcinată pentru a treia oară a făcut înconjurul presei, zilele trecute, însă, alarma a fost o alarmă falsă.

Sinceră, Andra a mărturisit că acest zvon legat de o eventuală sarcină a pornit de la faptul că a pus câteva kilograme în plus în perioada pandemiei. Deși a declarat în repetate rânduri că, atât ea, cât și Cătălin Măruță ar fi bucuroși să aibă al treilea copil, pe artistă au început să o deranjeze comentariile legate de acest subiect.

”Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată.”, a declarat Andra pentru Libertatea.ro.