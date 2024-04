Anda Adam, dezvăluiri din relația de cuplu. Cât de geloasă este artista: “Cer respect și atunci când încalci acest lucru” VIDEO EXCLUSIV

Anda Adam și Joseph Adam sunt căsătoriți civil din 2022, iar anul acesta au în plan să facă și nunta. Un alt obiectiv este și mărirea familiei, însă artista consideră că este mai bine să fie separate evenimentele: nunta, respectiv botezul. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cuplul ne-a vorbit despre rolul negativ pe care Joseph și l-a adjudecat în filmul Cursa, cum gestionează gelozia, dar și despre tatuajele pe care și le-au făcut din dragoste, alegând fiecare să poarte inițiala celuilalt alături de o inimioară.

Soțul Andei Adam va juca în Cursa: “S-a specificat să păstrez acest look pentru film”

Anda Adam este conștientă de atuurile fizice ale partenerului său de viață și este deranjată dacă o altă persoană își permite să întreacă măsură, motiv pentru care ia rapid măsuri, după cum ne-a declarat amuzată de situație.

După Miami Bici 2, urmează să te vedem în Cursa. Ați început filmările?

Joseph Adam: Nu s-au început filmările, doar niște teste pentru mașini s-au făcut în noiembrie. Acum în iunie începem filmările pentru Cursa, film cu Codin Maticiuc și regizat de Anghel Damian.

Ce rol ai?

Joseph Adam: Un personaj negativ, încă o dată. S-a specificat să păstrez acest look pentru film. Va fi un film despre curse de mașini, în București, de noapte, un fel de Fast and the Fourious de România cu mașini de top, tunate și pe multe străzi bine circulate din Capitală, unde va fi totul închis și se vor face niște spectacole foarte frumoase.

Citește și: Cum au fost surprinşi Anda Adam şi soţul ei într-un club din Capitală. Imaginile cu cei doi vorbesc de la sine FOTO EXCLUSIV

Anda Adam: “Normal că îl vezi un bad guy ori unul din ăsta după care mor toate femeile”

De ce crezi că producătorii te văd în rol negativ?

Joseph Adam: Cred că de la păr să zic așa, nu? În rest nu, nu prea arăt eu a dur, a rău, adică sper, cred.

Anda Adam: Normal că cu totul arată un bad guy, e plin de tatuaje, e un tip care merge la sală, e mare, are 100 de kilograme de mușchi, barbă, maxilare mari, ochi albaștri, aici nu se încadrează cu ochii ăștia albaștri, frumoși, migdalați, părul evident.

Joseph Adam: Sunt și eu ca mașinile.

Anda Adam: Exact! Mi se pare așa că denotă multă masculinitate și atunci nu îl vezi într-un rol – tipul amărât, firav. Normal că îl vezi un bad guy ori unul din ăsta după care mor toate femeile, un latino lover de se îndrăgostesc toate de el ori un tip rău, dur, care dă cu pumnul, dă cu capul.

Cum gestionați gelozia, pentru că amândoi sunteți în lumina reflectoarelor.

Anda Adam: Să știi că la capitolul ăsta eu dau cu capul, nu el. Dar eu să știi că sunt foarte sinceră. El pare genul ăla – dă cu capul, dar eu dau cu capul. La capitolul gelozie, eu sunt puțin mai geloasă sau mai agresivă, dacă întreci măsura. Nu îmi plac oamenii care sunt lipsiți de bun simț și atunci cum nici eu nu fac lucruri deplasate față de alți oameni care sunt cupluri, cer respect. Și atunci când încalci acest lucru, de asta uneori mă mai împiedic și primul care se duce înainte este capul, adică mă înțelegi. Se mai întâmplă accidente, te mai împiedici de un covor, de o treaptă… Apar așa cu soțul, te aștepți ca el să fie și când colo ți-o iei de unde nu te aștepți. …de la mine.

Ce spune Anda Adam despre nuntă

Cum stați cu organizarea nunții sau ați amânat-o?

Anda Adam: Nu amânăm nimic, doar că avem foarte multe lucruri pe care vrem să le facem să fie așa cum ne dorim noi, știm că asta înseamnă timp. Am început deja să ne uităm de lucruri pe care ni le dorim, însă nu am fixat încă o dată. Este foarte greu să aproximăm și nu vrem să ne grăbim. Suntem de acord că suntem cât de cât cu jumătate dintre ele știute, că le-am găsit și că le avem, atunci stabilim o dată.

Dar în privința locației v-ați hotărât?

Aia e cea mai mare problemă: locația!

Joseph: Locația și data!

Anda Adam: Locația și data, în rest totul e perfect. Avem mirele, mireasa.

Evelin își dorește un frățior sau o surioară? Aveți planuri în direcția asta?

Joseph Adam: I-a scris lui Moș Crăciun, da.

Anda: Chiar a scris ce își dorește să-i aducă Moș Crăciun, să-i aducă o surioară sau un frățior. Noi am trimis scrisoarea unde trebuia să o trimitem, am pus-o la poștă, i-am pus timbru, așteptăm acum să vedem.

Anda Adam: “Ne-am semnat nu doar pe hârtie, ne-am semnat și pe piele”

Poate faceți nuntă și botez la un loc!

Anda Adam: Nu, am vrea să fie nunta nunta și botezul botez. Nu sunt însărcinată încă.

Aveți un tatuaj pe care l-ați făcut de când sunteți împreună?

Anda Adam: Avem așa: el are inițiala mea, eu am inițiala lui și amândoi avem inima. Ne-am semnat nu doar pe hârtie, ne-am semnat și pe piele.

Citește și: Ce spune Anda Adam despre relația fostului soț cu Loredana Chivu: „Niciodată nu amestecăm lucrurile” VIDEO EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu