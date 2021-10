Anca Serea vrea al șaptelea copil: ‘Fac tratament’. Ce se întâmplă cu soția lui Adi Sînă

Anca Serea este una din cele mai curajoase mămici din showbiz-ul românesc. Celebra vedetă ar vrea ca familia să se mărească, dar visul ei este puțin departe în aceste momente. Ce se întâmplă acum cu soția lui Adi Sînă? Aceasta le-a mărturisit totul fanilor.

Anca Serea a fost de cele mai multe ori transparentă cu urmăritorii ei. Aceasta a reușit să adune o comunitate mare pe rețelele de socializare cu care povestește des. Vedeta nu s-a ferit să spună că își mai dorește un copil. De asemenea, ea a mai adus câteva detalii și despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Anca Serea și Adi Sînă au una din cele mai numeroase familii din showbiz-ul autohton. Cei doi au împreună patru copii, iar cei doi adolescenți ai casei sunt din căsătoria anterioară a modelului. Mulți dintre fani îi întreabă când urmează să vină și al șaptelea copil.

Ei bine, soții nu se feresc să spună că sunt curajoși și își doresc nespus asta, dar există o problemă – starea de sănătate deloc bună care îi dă bătăi de cap prezentatoarei de televiziune.

Cele două vedete nu sunt gata să renunțe la ideea de a avea o familie ca-n basme, dar pentru ca visul lor să se îndeplinească Anca trebuie să ia un tratament. Mai exact, aceasta a fost diagnosticată cu anemie, iar acum ascultă cu strictețe sfaturile medicilor.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a explicat Anca Serea, pentru Click.