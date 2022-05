Anca Serea și Adi Sînă, ofertați de America Express. Cum ar fi fost plătite vedetele de Antena 1! EXCLUSIV

Rămasă fără niciun angajament tv după ce și-a dat demisia de la Prima TV, Anca Serea nu se grăbește să semneze vreun nou contract. Din contră, potrivit popriilor sale mărturisiri, fosta prezentatoare tocmai a refuzat o propunere atractivă din punct de vedere financiar. Și anume de a participa împreună cu soțul său, Adrian Sînă, la reality-show-ul „America Express”. Motivul? „Avem o vârstă și nu ni se potrivește”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru Impact.ro.

Mamă a șase copii, Anca Serea exclude din start ca în viitor să accepte vreo ofertă de a participa la unul dintre reality show-urile de mare audiență de la noi. Fosta przentatoare de la Prima TV a refuzat, recent, să participe împreună cu soțul său, Adrian Sînă, la America Express. Andreea Bălan și Andreea Antonescu sunt doar 2 dintre vedetele care vor participa.

Acolo, nouă perechi de concurenți vor intra în competiția Antenei 1. Vedetele sunt deja pregătite să pornească în aventura vieții lor, pe Drumul Aurului, ce va trece prin Mexic, Guatemala și Columbia. Acestea au decolat pe 25 mai din România, la primele ore ale zilei.

„Am primit o ofertă de nerefuzat, să plec cu Adi la Asia Express, dar ne-am gândit bine și am zis nu. Am refuzat din mai multe considerente, plus că nu mi se pare că ni se potrivește, avem o vârstă. Eram plătiți pe sezon, depinde și cât stăteam, ce rating era.

Fiecare alege ce e mai bun pentru el. Nu ne tentează genul ăsta de emisiuni. Alții sunt probabil mai plini de energie”, a mărturisit Anca Serea în exclusivitate pentru Impact.ro.