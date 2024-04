Anca Serea, dezvăluiri despre debutul relației cu Adrian Sînă: “Era un artist, imaginea era creată, din păcate, și nu era una foarte bună” VIDEO EXCLUSIV

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, sunt împreună de peste 13 ani și au 4 copii împreună, vedeta mai având alți doi moștenitori din relația cu afaceristul Filip Poplingher, răpus de o boală cruntă. Cei doi sunt împreună datorită insistențelor artistului, mai ales că, în primă fază, Anca era ușor sceptică în privința lui, recunoscând, pentru Playtech Știri, că imaginea pe care o avea despre el nu era una foarte bună. Și-a schimbat însă rapid părerea iar în momentul în care i-a făcut cunoștință cu Sarah și cu David, copiii ei, și-a dat seamă că Adrian este într-adevăr un bărbat special.

Anca Serea: “Adrian a insistat foarte mult să ne întâlnim”

Prima întâlnire dintre Anca și Adrian a fost în scop profesional, ea fiind reporter la acea vremea și i-a luat un interviu. După mai mult timp s-au întâlnit într-un local de karaoke, unde el i-a dedicat câteva melodii. Anca era văduvă, avea 29 de ani și 2 copii mici. Părerea despre el nu era grozavă.

“Era un artist, imaginea era creată, din păcate, și nu era una foarte bună, dar între timp mi s-a schimbat. Adi a făcut primul pas, bărbatul întotdeauna clar”, a declarat, pentru Playtech Știri, Anca Serea.

Fosta prezentatoare TV recunoaște că a acceptat să iasă cu Adrian la cină după câteva săptămâni de tatonări, perioadă în care artistul a făcut tot posibilul să îi spulbere Ancăi posibilele îndoieli.

“A insistat foarte mult să ne întâlnim, mi-a cerut numărul de telefon, l-a notat pe un șervețel, m-a sunat vreo 2-3 săptămâni și până la urmă am acceptat să ieșim împreună. Prima mea întâlnire oficială cu Adrian a fost la o cină la Mariott, unde era un restaurant cu specific libanez, mâncarea noastră preferată, și aceea a fost prima cină. Eram foarte emoționați amândoi. Parcă ieri a fost”, a rememorat, pentru Playtech Știri, Anca despre debutul poveștii lor de dragoste.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Adrian Sînă și copiii Ancăi Serea

Lucrurile au evoluat foarte repede în relația lor, iar la jumătate de an de la debutul poveștii de dragoste, cei doi aveau să afle vestea că vor deveni părinți. Momentul a fost unul dintre cele mai fericite pentru ei, mai ales că integrarea în familie a fost una ușoară și firească. Practic, între David și Sarah, copiii vedetei din relația anterioară, și Adrian Sînă a fost o chimie extraordinară, artistul considerându-i ca și copiii lui.

“Clar, niște gânduri au fost acolo, dar am simțit că este un om special și e un om foarte bun și că David și Sarah îl vor iubi. Timpul a dovedit că s-au înțeles și se înțeleg în continuare”, a povestit Anca Serea despre prima întâlnire dintre Adrian și copiii ei.

Anca Serea împarte pantofii cu fiica ei, Sarah

Soția lui Adrian Sînă ne-a mărturisit că are o slăbiciune pentru pantofi, continuând să investească și să își tot mărească de la an la an colecția.

“În ultima perioadă, nu mai cheltui așa sume exorbitante pe haine, ci mai mult pe accesorii, trebuie să recunosc, și pantofii sunt punctul meu sensibil. Încă mă surprind plăcut, încă mă mai emoționez așa la niște cumpărături pe care le fac, pentru că strâng bănuț cu bănuț ca să mi-i permit să mi-i cumpăr. Prefer să-mi cumpăr ceva calitativ și mai scump, nu știu, de 2-3 ori pe an, să muncesc pentru perechea aceea de pantofi și să-mi reziste 5-6 ani. Nu mai îmi aduc aminte prima pereche de pantofi care a fost, dar am perechi pe care le împart cu Sarah și de acum 15 ani, niște Louboutin, chiar i-am păstrat pentru ea. În sfârșit poartă și ea 37 jumate – 38 și poate să fure pantofii mamei ei. Dar îi împart cu drag cu ea! De fapt orice, nu mă deranjează”, ne-a spus ea.

De departe din colecția ei de încălțăminte, pantofii de mireasă ocupă un loc aparte.

“O pereche cu valoare sentimentală este perechea pe care am purtat-o în ziua nunții. Sunt niște pantofi speciali din mătase cu niște pietricele swarovski, foarte frumoși, pe care i-am purtat doar atunci și pe care îi păstrez. Sunt amintirile noastre prețioase acolo, și costumul lui Adi, și rochia mea de mireasă, sunt sentimentală, trebuie să recunosc”, a precizat Serea.

