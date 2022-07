Anca Bodnar, despre cel mai greu moment din carieră: „Am fost pe punctul de a ceda”. Mărturisiri neașteptate (exclusiv)

Este una dintre cele mai mari sportive ale României și campioană olimpică la canotaj. Deși succesul pe plan profesional este unul fulminant, Anca Bodnar a povestit, într-un interviu acordat celor de la Impact, care au fost cele mai dificile momente din cariera sa. Când a simțit că vrea să renunțe.

Anca Bodnar este campioană olimpică și o sportivă de aur a canotajului României. A intrat în lumea sportului când avea doar câțiva anișori, mai exact elevă în școala gimnazială, iar pasiunea pentru sport a venit dintr-o întâmplare.

Pentru că soarta a făcut ca ea să fie omul potrivit la locul potrivit, în anii ce au urmat a devenit un sportiv reputat, cu o carieră impresionantă. Cu toate acestea, arta cere sacrificii, iar drumul ei spre succes a fost presărat și cu greutăți.

Alt sport nu am practicat înainte, doar îmi plăceau foarte mult orele de educație fizică de la școală, îmi plăcea că eram cea mai înaltă și conduceam mereu formația.”, a declarat Anca Bodnar, în exclusivitate pentru impact.ro .

În acel moment, eu nu am știut absolut nimic despre canotaj, nici despre înot, nici unde este Orșova pe hartă, absolut nimic.

Anca Bodnar a trecut printr-un moment de cumpănă, în urmă cu 5 ani de zile. Celebra sportivă s-a gândit să renunțe la canotaj, după ce a avut parte de o accidentare severă la umăr.

„În 2016 lotul de juniori s-a ținut în baza veche, iar din 2017, ne-am mutat în baza nouă, la Snagov.

Noi într-un an stăm cam 11 luni aici la Snagov și cam o lună acasă. Bineînțeles nu stăm o lună dintr-o bucată, ci cumulat(…).

În 2017 am avut un punct în care am vrut să renunț, am avut și o problemă la umăr atunci, care mi-a trecut ulterior.

Am intrat într-o stare din aceea de oboseală și psihică și fizică și cu durerea respectivă și am fost pe punctul de a ceda.”, a completat marea sportivă a României, pentru sursa citată.