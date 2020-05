Anamaria Prodan a spus că este pregătită să candideze la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Următoarele alegeri ar urma să aibă loc în anul 2022, dar impresara spune că e pregătită oricând să preia şefia fotbalului din România.

Anamaria Prodan vrea să facă istorie. Vestea bombă anunțată acum de impresară

Anamaria Prodan se visează şefa Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Impresara ar vrea să îi ia locul lui Gino Iorgulescu, la următoarele alegeri ce se vor desfîşura în anul 2022.

„Eu aș putea să conduc orice, eu m-am născut lider. Eu dacă intru în politică fac o carieră ca în fotbal. Mă gândesc să candidez la șefia LPF. În 2006 când am intrat în fotbal am spus că într-un an voi face istorie și am semnat cei mai importanți jucători. Și acum dacă intru în politică vă asigur că pot schimba totul.

Anamaria Prodan spune că este iubită de toată lumea

Nu va fi o surpriză dacă voi fi pe lista candidaților la șefia LPF. Eu sunt imprevizibilă, vă puteți aștepta la orice. Pe mine mă iubește toată lumea, chiar dacă Gigi Becali spune că femeile nu conduc. Probabil că doar Steaua nu mă va vota. Fiecare om pe care l-aș alege alături de mine ar fi cel mai bun pe domeniul lui. Nu va merge pe nepotisme sau pe alte criterii. Legat de 18 echipe cred că cei care vor asta vor doar pentru voturi. Trebuie făcută o analiză atentă să vedem dacă e benefic”, a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Plus.

Impresara și-a continuat atacurile la adresa conducerii ligii. „Cei de la Ligă bâjbâie prin întuneric. Nu sunt pregătiți. Se aruncă cu pieptul înainte. Nefiind pregătiți nu fac decât să aducă panică. Dacă mergem în magazin și intrăm câte 100 în același timp, nu e același lucru dacă mă duc și mă antrenez cu 12 jucători? Au refulat și jucătorii de la Steaua, au dreptate.

Oamenii vor ajunge să moară de foame, nu de coronavirus

Jucătorii vor să se înceapă campionatul. Mi se pare că se blochează viața acum. În România oamenii vor ajunge să moară de foame, nu de coronavirus. Mi-aș dori ca Liga și ministerele să se pună la masă și să ajungă la o înțelegere.

Liga e depășită. Îmi e foarte drag Gino Iorgulescu, dar eu cred că e copleșit de problemele personale pe care le are. Nici nu a avut lângă el oameni pregătiți pentru a-l ajuta. Te joci cu banii oamenilor, cu banii cluburilor”, a mai spus Anamaria Prodan.