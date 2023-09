Anamaria Prodan și Flavius Nedelea, surprinși din nou împreună. Unde și-au făcut apariția, la scurt timp după ce afaceristul s-a despărțit de Iulia Sălăgean

Anamaria Prodan a făcut furori la brațul lui Flavius Nedelea, iar fanii au rămas șocați când i-au văzut împreună pe cei doi foști iubiți! Da, ai citit bine. În cazul în care nu știai, Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au fost împreună de mult. Iată toate detaliile.

Te-ar putea interesa și: Anamaria Prodan răspunde tuturor speculațiilor! S-ar mai împăca sau nu cu Reghecampf? Ce spune impresara despre un nou iubit? EXCLUSIV

Anamaria Prodan a apărut mândră la brațul lui Flaviu Nedelea, lucru care s-a întâmplat recent, la o petrecere organizată de o revistă din țară.

N-a durat mult până când fanii vedetei au sărit cu concluzii care mai de care, majoritatea au presupus că cei doi s-au împăcat, mai ales că milionarul tocmai ce s-a despărțit de fosta soție a lui Bodi, Iulia Sălăgean.

Însă renumita impresară a venit cu explicații, dar venite la pachet, evident, cu mici săgeți și către fostul său partener de viață, Laurențiu Reghecampf.

Vezi și: Anamaria Prodan, din nou goală pe internet. Impresara i-a lăsat mască pe fani FOTO + VIDEO

După ce s-a despărţit de Anamaria Prodan, Flavius Nedelea a ales să meargă mai departe cu Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi, dar relaţia a durat doar două săptămâni și se pare că s-a terminat destul de urât, milionarul ajungând chiar să o dea pe femeie afară din locuință.

„Nu am nimic de comentat! Am avut o scurtă relație cu ea, dar nu mai suntem împreună, deci nu avem ce să comentăm. Noi nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc, pentru că nu avem nimic de împărțit. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și, dacă nu se potrivesc, pleacă mai departe cu capul sus. Eu, prin definiție, sunt un gentleman și nu fac vreodată așa ceva. Zvonuri sunt multe, căci sunt un bărbat liber și fără obligații. Cum ați văzut, de-a lungul vieții, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre relațiile mele. Eu sunt un bărbat elegant, care tratează femeile cu mult respect”, a declarat Flavius Nedelea.