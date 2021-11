Anamaria Prodan știe ce va urma după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Care e portretul-robot al viitorului său soț

Anamaria Prodan știe ce va urma după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Sexi-impresara pare că s-a resemnat cu decizia antrenorului de a divorța. După o căsnicie de 15 ani, cei doi o vor lua pe căi separate, chiar dacă acest lucru părea de neconceput nu cu multă vreme în urmă. Anamaria Prodan știe, însă, cum va trebui să fie bărbatul care îi va cuceri iar inima și o va duce la altar.

Anamaria Prodan s-a zbătut mult ca să împiedice divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara a negat, până la un moment dat, orice „fisură” existentă în căsnicia lor. Dar, totul a ieșit la lumină când tehnicianul de la Universtiatea Craiova a anunțat că a depus deja actele de divorț. Mai mult, ulterior s-a descoperit că Reghe avea o amantă mult mai tânără, Corina Caciuc, care ar fi și însărcinată.

Anamaria Prodan a fost luată prin surprindere de noutățile despre viața celui cu care credea că va îmbătrîni împreună. De curând s-a descoperit că fiul lui Reghecampf din prima lui căsnicie, Luca, a înființat o firmă, anul trecut, chiar împreună cu amanta tatălui său.

Anamaria Prodan exclude posibilitatea ca Laurențiu Reghecampf să mai revină, spășit, la ea și familia lor.

În același timp, Anamaria Prodan își face planuri de viitor. După divorțul de tehnicianul de 46 de ani, ea își dorește să se mărite din nou. Ar fi a treia căsnicie pentru impresara de 48 de ani. Anamaria știe deja cum va trebui să fie viitorul său soț, unul cu care speră să-și poată trăi bătrânețea.

Da, vreau să mă mărit. Vreau un bărbat cu bani, un bărbat deștept, vreau un bărbat care să stea drept, când intru cu el undeva să se facă liniște. Toată viața mea am învățat, am făcut 15 ani de pian, să fac ce? Să mă duc în lumea peștilor? Eu nu suport să stau singură în casă. Vreau un bărbat alături de care să îmi petrec bătrânețea, așa cum am visat”, a declarat Anamaria Prodan la PRO X.