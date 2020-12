Anamaria Prodan, reacție genială după scandalul rasismului lui Colțescu: „Eu asta aș fi făcut în locul lui”

Scandalul rasismului în care este implicat arbitrul român este departe de a se încheia. Anamaria Prodan se numără printre cei care i-a luat apărarea lui Sebastian Colţescu. Soţia lui Reghe a avut o reacţie genială.

După ce Sebastian Colţescu l-a făcut “negru” pe Pierre Webo, secundul echipei Bașakșehir Istanbul, meciul dintre echipa turca şi PSG din Champions League a fost oprită în minutul 14. Se pare că revolta celor din echipa fotbalistului din Camerun a transformat o replică într-un scandal uriaş de rasism.

Dacă în străinătate gestul arbitrului român este aspru criticat, multe dintre vedetele din România îi sunt alături, considerând nedrept tot ceea ce se întâmplă. Printre cei care îi iau partea este şi Anamaria Prodan.

Nici Kamara nu a putut sta deoparte şi a transmis un mesaj tuturor celor care îl acuză pe Sebastian Colțescu de rasism. Membrul trupei Alb Negru este sigur de faptul că intenţia arbitrului nu a fost de a jigni. .

”Scrisoare deschisă către pământeni… Bună să vă fie inima, Numele meu e Kamara și sunt de 16 ani, component al trupei ALB NEGRU. Oare am voie să mai spun așa? Odată cu „Timpul”, am învățat să nu mai reacţionez la cald. Cumva am stat o zi în plus să analizez bine situația.

Black în limba română înseamnă Negru, cel puțin așa era la ultima verificare. Sebastian Colțescu, Omul cel mai pus la COLȚ în momentul de fața a folosit cuvântul „Negru” la un meci de Fotbal din Champions League. Sebastian Colțescu a fost cel mult Nepoliticos și Nesăbuit spunând „Ăla”, dar nicicum nu cred că a fost Rasist.

Bine, nu știu ce a fost în sufletul lui, dar faptele confirmă spusele mele. Nu a spus „Negro”, care în spaniolă e o înjurătură, a spus „Negru”, care în engleză se traduce Black.

Ca o mică poveste, când am ajuns în Africa, copiii îmi spuneau pe strada: „Tubabu”, adică „Om Alb”, și fugeau. Dar nu erau rasiști. Erau doar mirați să mă vadă. Și culmea, nu sunt nici Alb și nici Negru. Am voie să zic ALB NEGRU?”, a scris Kamara.