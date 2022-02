Anamaria Prodan, reacție furibundă la adresa lui Reghe după ce nu a apărut la divorț: „Și-a bătut joc”

În decursul zilei de ieri trebuia să aibă loc primul termen din procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, însă antrenorul a decis să nu se prezinte la tribunal, în timp ce Anamaria a spus că înfățișarea nu va avea loc deoarece avocații săi au COVID-19. Însă după ce s-a aflat că antrenorul nici nu avea intenția de a veni, Anamaria a avut o reacție acidă.

Anamaria Prodan a avut o răbufnire cruntă după ce Laurențiu Reghecampf nu a venit la prima înfățișare din procesul de divorț, chiar dacă nu știa la acel moment de îmbolnăvirea cu COVID-19 a avocaților impresarei. Imediat după, impresara a decis să facă mai multe declarații acide pentru Antena Stars, unde a spus că tot ce își dorește este ca întreg scandalul să se termine cât mai repede, mai ales pentru că Reghe a fost cel care a refuzat să rezolve divorțul la notar.

Mai mult, Anamaria vrea ca Reghecampf să-i înapoieze banii și bunurile pe care le-ar fi furat, însă pe care ar fi refuzat să i le dea până acum. Se pare că antrenorul ”și-a bătut joc”, atunci când aceasta i-a propus să rezolve situația pe cale amiabilă.

La scurt timp după ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf le-a spus apropiaților că nu se va prezenta la proces deoarece are multă treabă, Anamaria a vorbit și despre pretențiile pe care le-ar emite antrenorul cu privire la custodia copilului lor.

„Văd că dă declarații de custodie, de pensie alimentară. Nu știu de unde are domnia sa aceste informații, căci eu încă nu le-am cerut, dar probabil că vom ajunge și la acest punct. Cei drept, consider că băiețelul nostru nu are ce să învețe de la un asemenea comportament, dar fiind avocat de meserie, sunt conștientă că nu poți să faci lucrul ăsta, să-l decazi din drepturi”, a mai adăugat impresara.