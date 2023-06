Anamaria Prodan, primele declarații după ce Laurențiu Reghecampf a fost dat afară de la Neftki Baku: ”Am să fiu alături de el mereu” EXCLUSIV

Este știrea momentului în lumea sportului românesc! Laurențiu Reghecampf a fost dat afară de la Neftchi Baku, la doar un an distanță după ce a semnat cu formația azeră. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, 21 iunie, șefii clubului sportiv au precizat că despărțirea a fost una de comun acord. Ce spune fosta soție a tehnicianului despre această situație. Declarații exclusive.

În ultima perioadă, în spațiul public au apărut tot felul de zvonuri privind o eventuală plecare a lui Laurențiu Reghecampf de la Neftchi Baku, la numai un an de când a sosit la formația azeră. Se pare însă că acest lucru a devenit o certitudine. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani fost dat afară de la clubul sportiv, anunță presa din Azerbaidjan.

Șefii echipei de fotbal Neftchi Baku au dat spre publicare un comunicat de presă în care anunță că atât antrenorul principal, cât și secunzii Viorel Dinu și Nicolae Grigore, preparatorul fizic Bogdan Cornel Merișanu și antrenorul de portari Florin Tene pleacă de la clubul sportiv.

Formația românului a încheiat sezonul trecut pe locul 3, fără a obține niciun trofeu, deși ajunsese în finala cupei. Deși Reghe mai avea contract până în vara anului viitor, conducerea clubului a decis demiterea lui.

Despre situația antrenorului a vorbit și Anamaria Prodan, fosta lui soție. Sexy impresarei nu îi vine să creadă acest lucru și a lăsat să se înțeleagă că va fi alături de tatăl copilului său o viață întreagă, deși nu mai sunt împreună.

”Nu cred nimic. Cred că Dumnezeu îl va ajuta să-și regăsească forța cu care este înzestrat să ajungă unde a fost mereu. În top. Iar noi familia vom lupta pentru ca el sa fie din nou numărul unu mereu! Reghecampf este top! Nr. 1!

Și noi îl vom susține toată viața. El este tatăl copilului meu și pentru acest dar minunat pe care mi l-a oferit am sa fiu no matter what alături de el forever.”, ne-a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.