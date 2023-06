Anamaria Prodan, discurs senzațional despre Laurențiu Reghecampf. „Este un antrenor fabulos”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf „au îngropat securea războiului” după ce s-au bătut în stradă și au ajuns la poliție și la spital. Cei doi nu au finalizat procesul de divorț, dar au început deja să colaboreze din puncte de vedere profesional. Antrenorul este reprezentat din nou de soția lui

Anamaria Prodan susține că se înțelege de minune cu Laurențiu Reghecampf și au stabilit împreună că fiul lor va pleca să studieze în Statele Unite ale Americii. Cei doi soți sunt încă în proces de divorț, iar anul trecut s-au bătut zdravăn. Întreg incidentul a fost filmat, iar cei doi au ajuns la poliție, dar au avut nevoie și de câte o vizită la spital, unde le-au fost oblojite rănile.

Anamaria Prodan pare că vrea să dea uitării conflictul și a început să-și laude soțul. Când Reghe a plecat de la CS Universitatea Craiova și a semnat cu Nefchi Baku spunea că „este pe tobogan”, dar acum și-a schimbat părerea.

Impresarul FIFA și-a continuat discursul laudativ la adresa lui Reghecampf și nu crede că soțul ei va fi dat afară de la formația la care lucrează în Azerbaijan, deși nu și-a îndeplinit obiectivul.

„Nu știu despre nici o demitere a lui Reghecampf. Știu că mai are contract un an acolo. Mai știu că este un antrenor fabulos! Nu-s în măsură să spun eu ce s-a întâmplat cu el în ultimii trei ani, căci el are un alt drum, diferit de al meu de mult timp. Nu mai formăm o familie!”, a mai declarat Anamaria Prodan.