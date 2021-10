Anamaria Prodan, prima declarație despre iubita lui Reghecampf și copilul acesteia

Mulți au fost șocați în momentul în care Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț și o să se despartă, oficial, de Anamaria Prodan. Se pare că antrenorul ar urma să devină tătic, iubita lui fiind însărcinată, așa că impresara a făcut prima declarație despre acest aspect.

Iubita lui Laurențiu Reghecampf este însărcinată și ar urma să aducă o fetiță pe lume peste șase luni. Această veste a zguduit showbiz-ul românesc în urmă cu doar câteva zile, iar, recent, antrenorul a confirmat divorțul de actuala lui soție, Anamaria Prodan.

Totuși, vedeta a vorbit despre acest aspect din viața partenerului său, explicând că nu își dorește să plece urechea la gurile rele. Impresara a mărturisit că nu l-a prins pe acesta cu lucruri care nu i-ar face cinste, așa că nu crede că Laurențiu Reghecampf are o nouă relație cu respectiva domnișoară.

De asemenea, Anamaria Prodan a avut doar cuvinte de laudă de spus la adresa soțului său, explicând că acesta este un om cu un suflet blând, dar și un antrenor excepțional. Cu toate acestea, impresara a susținut că în jurul lui Laurențiu Reghecampf s-ar afla anumite persoane care ar profita de bunătatea lui.

Atunci când vine vorba despre divorț, Anamaria Prodan a mărturisit că nu a primit niciun act din partea lui Laurențiu Reghecampf. Vedeta nici nu vrea să audă despre ce se zvonește cu privire la iubita și viitorul copil al antrenorului până când nu vede dovezile cu ochii ei.

„Este un om nemaipomenit, este un antrenor fabulos, este definiția bărbatului perfect și este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit pe pământ.

Are alături niște oameni pe care și eu am greșit, i-am ținut lângă noi, niște zero barați, niște gunoaie de oameni, care profită de bunătatea lui.”, a mai zis aceasta.