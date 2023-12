Anamaria Prodan n-a mai rezistat și a făcut scandal. „Nu mai ascultați toți nebunii care își dau cu părerea pe la tv”

Anamaria Prodan este nervoasă pentru că în presa din România au apărut informații că Nicolae Stanciu ar negocia cu FCSB și cu CFR Cluj. Fosta soție a antrenorului Laurențiu Reghecampf a acordat un interviu exclusiv pentru playsport.ro în care a dezvăluit că nicio echipă din România nu și-l permite pe internaționalul român care câștigă aproape 2,5 milioane de euro pe an la formația din China.

Anamaria Prodan este supărată pentru că în România s-a scris că Nicolae Stanciu nu și-a primit banii de la Wuhan Three Towns și că ar fi tentat să plece din China. Situația de la echipa asiatică este foarte complicată. Agenția EFE scrie că proprietarii clubului vor să se retragă și au anunțat că vor să cedeze gratis această gruparea, asumându-și toate cheltuielile doar până la finalul acestei luni.

„Stanciu are salariile la zi. Este ok. Destul rău îi fac toate articolele aberante, că a discutat cu CFR, cu Steaua cu mai știu eu cine … bine că au înțeles și chinezii cum sunt românii din fotbal”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru playsport.ro .

Impresarul FIFA a explicat că ar fi foarte greu ca o echipă din România să și-l permită pe mijlocașul naționalei. Fotbalistul este foarte scump și pentru granzii FCSB și CFR Cluj.

„Toți vorbesc mult și fără rost. În România, le place tuturor la tv. Se bagă în seama aiurea.

Vorbesc doar să se audă. Oameni foarte slabi. Fără personalitate. Stanciu este profesionist. Mai are 3 luni și termină campionatul. Cum să-l ia cineva azi, mâine?

Românii abia își permit să achite câteva sute de mii pe jucători… și asta cluburile foarte, foarte mari și noi vorbim de Stanciu. Cine îi dă lui Stanciu două milioane de euro pe an? Plus bonusuri etc. Nu mai ascultați toți nebunii care își dau cu părerea pe la tv”, a mai spus Anamaria Prodan.