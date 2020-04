Anamaria Prodan, lacrimi și durere înainte de Paște! Ce a anunțat acum impresara

Este durere mare astăzi, 16 aprilie, în familia Anamariei Prodan. Se împlinesc doi ani de când mama ei, celebra Ionela Prodan, a trecut în neființă, răpusă de o boală tare nemilioasă, care face din ce în ce mai multe victime la nivel global.

Anamaria Prodan, lacrimi și durere înainte de Paște, la doi ani de la moartea mamei sale

Celebra impresară Anamaria Prodan trăiește din nou sentimentele pe care le-a trăit în urmă cu doi ani, când mama ei a murit. Soția lui Laurențiu Reghecampf a postat un mesaj foarte trist pe rețelele de socializare, iar fanii i-au fost alături în această zi tristă.

”Sa te odihnești in pace Draga mea MAMA … iubirea vieții mele … nu exista zi sa nu te am in inima, in suflet și in minte. Ești in toată fiinta mea forever”, a scris Anamaria Prodan.

Pe 16 aprilie 2018, Ionela Prodan a murit la vârsta de 70 de ani. Artista suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dădeau rezultate.

Cancerul de pancreas, printre cele mai agresive

Dintre toate tipurile de cancer, cancerul de pancreas are cea mai scăzută rată de supraviețuire. Și asta întrucât este asimptomatic în stadii incipiente, putând fi descoperit întâmplător, în urma efectuării unor investigații imagistice de rutină, precum ecografia abdominală. Din acest motiv, în cele mai multe cazuri, diagnosticul se stabilește tardiv.

Cancerul pancreatic este rezistent la chimioterapia tradițională. În plus, cercetările asupra acestei maladii sunt, în prezent insuficiente, din cauza finanțării reduse la nivel global.

În unele țări, cancerul de pancreas este numit, pe bună dreptate, „cancerul neglijat’ pentru că nu i se acordă un loc prioritar în planurile de luptă împotriva cancerului. Rata de supraviețuire la 5 ani este de 4%.

Cofondatorul Apple Steve Jobs reprezintă încă un nume important pe lista lungă a celebrităţilor care au murit de cancer pancreatic. El a murit la varsta de 56 de ani.