Anamaria Prodan iubeşte din nou? Surpriza care a apărut în maşina ei, a pus totul pe internet: „Un întreg”

Se pare că povestea de dragoste dintre Anamaria Prodan și Falvius Nedelea nu a durat prea mult, iar cei doi au luat-o pe drumuri separate. Un story postat de cunoscuta impresară i-a pus pe gânduri pe fanii acesteia și i-a determinat să se întrebe dacă aceasta iubește din nou.

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei de afaceri din România. Dovadă stă și numărul mare de urmăritori de pe Instagram. Zilnic, cunoscuta impresară încearcă să-și țină la curent comunitatea. Seara trecută, la miezul nopții, vedeta a postat o fotografie din interiorul mașinii sale. În story-ul postat de vedetă se poate observa un buchet mare de trandafiri care era însoțit și de un mesaj.

Fografia le-a atras atenția urmăritorilor și i-a determinat să se întrebe dacă vedeta și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat. Anamaria Prodan nu a menționat niciun nume și niciun cont de Instagram în story.

Postarea cunoscutei impresare vine la scurt timp după ce aceasta s-a despărțit de Flavius Nedelea. Povestea de dragoste dintre ea și omul de afaceri s-a încheiat destul de repede. Cei doi au fost împreună timp de o lună. Anunțul despărțirii a fost făcut de chiar de către omul de afaceri.

După ce a postat acest mesaj, Nedelea a revenit cu mai multe lămuriri. Pentru a elimina orice zvon, acesta a precizat că motivul despărțirii lor nu are legătură cu înșelatul.

„Am avut o relație împreună cu Anamaria Prodan despre care voi știți. Am considerat din motive personale că e mai bine să ne separăm drumurile, dar am rămas într-o relație extraordinară, vorbim destul de mult.

Ceea ce a spus ea pe Instagram despre mine este reciproc. Nu pot să zic că am învățat prea mult, consider că la vârsta mea deja am lecțiile învățate, dar am câștigat un prieten. Ana chiar este un prieten pe care poți să te bazezi, este o persoană sinceră.

Noi nu am avut nici un motiv de ceartă sau despărțirea noastră nu s-a produs… adică nu ne-am înșelat, nu ne-am prins, nu ne-am… pur și simplu au fost niște chestii ale noastre personale și am hotărât că este mai bine așa„, a declarat Flavius Nedelea pentru antenastars.ro.