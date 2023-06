Anamaria Prodan, ‘batjocorită’ pe scena de la iUmor. Momentul a devenit viral: ”Nu sunt modestă, mi se pare o tâmpenie”

Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu au fost luați la roast la iUmor. Sexy impresara a fost ironizată pe scena iUmor, ia momentul a devenit imediat viral pe rețelele de socializare. Cea care a interpretat-o pe Anamaria Prodan se pare că a făcut o treabă foarte bună.

Cea mai nouă gală specială iUmor a avut pe marea scenă trei invitați care ”au înscris“ succes după succes în fotbalul din România, dar și în cel de peste hotare. Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rică Răducanu au împărtăși detalii picante din viața lor și, totodată, cele trei legende vor fi luate la roast.

Frumoasa actriță Ana Odagiu a devenit Anamaria Prodan în cadrul galei speciale iUmor cu și despre fotbal, iar momentul ei i-a cucerit pe toți. Totul a fost un roast planificat de talentata actriță. Artista a prezentat într-o notă umoristă întreg parcursul Anamaeriei Prodan din cariera sa de succes.

”Știți despre mine că nu sunt modestă, nu sunt, mi se pare o tâmpenie. Așa că o să vă spun că am bani să-i întorc cu lopata (…). Revenind la fotbal, că la asta mă pricep (…), am făcut cele mai tari transferuri din lume…! L-am transferat pe Nicușor Stanciu pe 10 milioane de euro.“, a precizat actrița.

George Tănase l-a interpretat pe Adrian Mutu a pășit încrezător în fața juraților speciali iUmor și având foarte bine pregătite glumele. El nu s-a ferit să aducă în discuție autobiografia pe care a lansat-o în urmă cu un an.

”Cartea se cheamă ‘Revenirea din infern’ – este o poveste fascinantă din perioada în care am jucat la Dinamo. Așa mi-am revenit: am scris ‘Revenirea din infern’, bineînțeles. O amintire așa… distantă Dinamo, nu știu dacă mai țineți minte. Cu greu reușesc să privesc în urmă, pentru că sunt prea sus ca să văd atât de jos. Ați văzut ce performanțe am făcut la Rapid. Ce responsabil trebuie să răspundă și pentru situația de la Dinamo?!? Să spună fanilor cum a reușit să ducă Dinamo unde era locul Rapidului. Bine, asta înainte să vin eu la Rapid, pentru că, de când am venit la Rapid, am făcut o organizare extraordinară… cu boxe din acelea scumpe (…)“, a spus actorul spre amuzamentul tuturor.