Anamaria Prodan, îndrăgostită nebuneşte. Copiii vedetei deja l-au cunoscut pe iubit: „Sunt fericiţi după mult timp”

Anamaria Prodan trăiește din nou fiorii iubirii! Celebra impresară a cunoscut un bărbat care a reușit să o facă din nou să zâmbească și să șteargă cu buretele situațiile tensionate din ultimii ani alături de Laurențiu Reghecampf. Blondina se laudă acum cu noul partener și se bucură de faptul că moștenitorii ei l-au cunoscut și îi sunt alături în această etapă a vieții. ,,Sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc”, a mărturisit aceasta.

Anamaria Prodan a trecut peste despărțirea furtunoasă care a ținut primele pagini ale ziarelor mult timp. Vedeta care a împlinit recent 50 de ani susține acum că trăiește cele mai frumoase momente din viața sa și mărturisește că este fericită și împlinită.

Agentul FIFA a confirmat recent că are un nou partener care îi aduce zâmbetul pe buze, dar cu toate astea a ales să îi ascundă identitatea. Cu tote că fanii acesteia își doresc să știe foarte multe lucruri despre bărbatul care o face din nou fericită, cea din urmă se pare că a hotărât să fie mai discretă cu povestea de dragoste de care se bucură acum.

De asemenea, fosta prezentatoare de TV a subliniat că este momentul să trăiască pentru ea și pentru familie, mai cu seamă că divorțul de Laurențiu Reghecampf i-a oferit un nou început.

,,Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume.

Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a declarat Anamaria Prodan pentru wowbiz.ro.