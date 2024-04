Anamaria Prodan, imagine din intimitate. Cum s-a fotografiat lângă Ronald Gavril: „Viaţa se trăieşte”

Anamaria Prodan a făcut publică, în urmă cu câteva ore, o fotografie din intimitatea relației de cuplu cu boxerul profesionist Ronald Gavril. Mulți nu se așteptau ca impresara să dea pe față un asemenea detaliu, mai ales că este unul controversat în ochii unora. „Viaţa se trăieşte”. Foto

Se spune că Anamaria Prodan și Ronald Gavril formează un cuplu din a doua jumătate a anului 2023. În spațiul public nu se știe perioada concretă în care cei doi au ales să intre oficial într-o relație romantică, fiindcă discreția a fost la ea acasă – cel puțin, o vreme.

Spunem asta pentru că, în urmă cu câteva ore, Anamaria Prodan nu a mai ținut cont de nimic și a făcut publică în mediul online o fotografie din intimitatea relației cu iubitul său. Dacă unii au fost șocați de imagine, se pare că Ronald Gavril nu a fost deranjat să se facă public acest detaliu despre el.

Mai exact, Anamaria Prodan a publicat pe Instagram o fotografie în care atât ea, cât și Ronald Gavril apar având pe față o mască folosită în procedurile de îngrijire și înfrumusețare. În descrierea imaginii ce poate fi vizualizată în galeria foto a acestui articol, blondina a notat următoarea descriere:

Internauții se așteptau să o vadă pe Anamaria Prodan cu mască pe față, însă nu s-ar fi gândit niciodată că l-ar vedea pe partenerul său, boxer profesionist, într-o astfel de postură. Totuși, au fost și voci care au apreciat apariția cuplului format de vedete.

„Măi, ce vă răsfățați voi acolo😁”/ „The best of the best⭐️”, sunt două dintre reacțiile utilizatorilor online la imaginea neașteptată făcută publică de Anamaria Prodan.