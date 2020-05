Anamaria Prodan, goală în cadă. Imaginea îndrăzneață a scăpat pe internet. Foto

Când vine vorba de inhibiții, timorare, sau timiditate, clar nu vorbim de persoana Aneimaria Prodan. Impresara s-a înfățișat fanilor într-o ipostază plină de senzualitate și de… spumă! Ea s-a lăsat fotografiată goală, în cadă. În momentul de față vedeta se află în Dubai, și se va întoarce în țară când „apele pandemiei“ se vor liniști.

Anamaria Prodan și-a uimit din nou admiratorii cu ultima postare de pe contul de Instagram, în care apare goală, dar, totodată, „îmbrăcată“ în spumă. Vedeta a avut grijă să nu lase nimic mai mult decât și-a dorit la vedere.

Reacțiile fanilor au apărut imediat, astfel că fotografia a strâns mii de like-uri din partea celor care o urmăresc și o apreciază. Nu este prima apariție de acest gen a femeii, care, de-a lungul timpului, s-a lăsat fotografiată în costum de baie, fanii admirând un corp bine lucrat și forme voluptoase.

În aceste momente în care România se confruntă cu criza pandemiei de COVID-19, Anamaria Prodan se află în Dubai, împreună cu familia sa. Acolo, izolarea nu a fost tocmai una grea, vedeta profitând din plin de aceste zile pentru a se relaxa și a petrece timp de calitate în compania celor pe care-i iubește. Totodată, „Prodanca“ nu i-a uitat pe prietenii virtuali, pe care i-a ținut la curent cu activitățile ei din această perioadă.

Pentru că iubește să iasă în evidență, impresara a acceptat provocarea de a poza seducător în rochie de mireasă. Până să o găsească pe cea care i se potrivește, Anamaria Prodan a probat mai multe tipuri de rochii, cu diferite croiuri și modele, după care s-a lăsat fotografiată fără emoție în fața aparatelor.

„Am îmbrăcat nu una, ci mai multe rochii de mireasă și am pozat într-un pictorial dedicat mie și familiei mele! Este o provocare onorată să apar cu un interviu într-o revistă glossy-premium, unica din România în domeniul evenimentelor festive.

M-am simțit ca într-un film gândit, regizat și realizat de profesioniștii echipei ei! Mi-a fost alături Oana Badea, prietena mea! Am făcut fotografiile, într-un peisaj de vis. Lumea are nevoie de optimism, speranță și iubire“, povestea vedeta.