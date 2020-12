Chinurile îndurate de Anamaria Prodan din cauza virusului. Prin ce a trecut: ”Au fost momente cumplite”

Cunoscuta impresară, Anamaria Prodan, a trecut prin momente dificile după ce s-a infectat cu noul coronavirus. În urmă cu o săptămână, soția lui Laurențiu Reghecampf a anunțat că nici ea nu a scăpat de infecția care se răspândește cu o viteză năucitoare. După puțin timp, vedeta a solicitat intervenția Ambulanței deoarece starea sa de sănătate se înrăutățise. După multe provocări și tensiuni, aceasta a oferit informații noi cu privire la starea sa de sănătate.

Anamaria Prodan a trecut printr-o perioadă extrem de grea, după ce în urmă cu câteva zile a fost testată pozitiv cu COVID-19. Inițial, soția lui Reghecampf s-a simțit relativ bine, iar pe data de 26 noiembrie, starea sa de sănătate a evoluat negativ.

Agentul de jucători a început să se simtă rău la scurt timp după ce a revenit de la Sibiu, acolo unde a avut o ședință cu jucătorii lui FC Hermannstadt. Pentru că a făcut febră rapid, Anamaria Prodan s-a testat, rezultatul fiind pozitiv. “A luat de la jucătorii ei. S-a izolat cu febră. Este, însă, optimistă. Va trece, cu siguranță, și peste acest moment„, a transmis o cunoștință din anturajul său, potrivit gandul.ro.

Nu după mult timp, Anamaria Prodan a început să se simtă rău, motiv pentru care a fost transportată de o Ambulanță la Matei Balș. Specialiștii de acolo i-au evaluat starea și au trimis-o în izolare acasă, considerând-o un caz relativ ușor.

Din fericire, starea Anamariei Prodan se îmbunătățește de la o zi la alta. Aceasta a povestit, însă, ce simptome a avut și le mulțumește din suflet medicilor lui Gigi Becali care i-au dat tratamentul potrivit pentru ea. Potrivit impresarei, forma de COVID-19 pe care ea a avut-o a fost mai agresivă decât se aștepta, comparativ cu a altor cunoștințe.

“Am trecut și hopul acesta. Am făcut perfuzii cu vitamine acasă. Am urmat tratamentul pe care l-au prescris medicii lui Gigi Becali. Încă tușesc, dar am depășit momentul. Au fost momente ciudate. Nu am fost la spital și nu am chemat salvarea.

Nu m-am simțit bine. Au fost momente cumplite. M-au durut oasele, am avut o formă mai severă față de alți prieteni. Am stat acasă, încep să îmi recapăt și vocea, am scăpat. Am făcut analize, nu am absolut nimic”, a Anamaria Prodan, potrivit România TV.