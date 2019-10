Anamaria Prodan, dezvăluiri dureroase: suspectă de cancer. A ținut totul secret ca să nu își îngrijoreze familia

Impresara Anamaria Prodan a dezvăluit că a fost suspectă de cancer la sân. Vedeta a ținut totul secret ca să nu își îngrijoreze familia.

Anamaria Prodan a vorbit, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, în urmă cu ceva vreme, despre cea mai grea încercare din viața ei. După ce a dezvoltat mai mulți noduli la sâni, a aflat că este suspectă de cancer mamar. A dat fuga la o clinică de specialitate pentru analize, apoi a descoperit că nu este cazul de cancer la sân. Anamaria a dezvăluit că numai soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a fost cel care a știut de la bun început prin ce trece și a susținut-o.

„Atunci când ai probleme, îţi dai seama că ai nişte prieteni minunaţi. Eu am trecut prin momente foarte grele şi nu am fost singură. Am avut mai mulţi noduli şi a durat mai mult până au făcut biopsie la toţi. La început nu a ştiut nimeni, nu am spus pentru că nu am vrut să îşi facă griji. Doar soţul meu a ştiut, m-a încurajat non-stop şi am avut numai discuţii pozitive”, a povestit Anamaria Prodan la Kanal D.