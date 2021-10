Anamaria Prodan, despre împărțirea averii după divorțul de Reghecampf. Ce a anunțat

După 15 ani de căsnicie și o relație invidiată de o țară întreagă, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan se despart. Antrenorul echipei Universitatea Craiova a declarat acum 24 de ore că a depus actele de divorț, iar acum românii se întreabă cum își vor împărți cei doi averea.

Vestea că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează este oficială și ține caldă prima pagină a tuturor publicațiilor mondene din România. Faimoasa impresară și soțul ei vor ajunge în fața notarului cât de curând pentru a semna actele de separare.

Agenta FIFA și antrenorul celor de la Universitatea Craiova formează una dintre cele mai influente și bogate familii din România. Fiica Ionelei Prodan și Reghe au strâns, de-a lungul anilor, o avere impresionantă, ale cărei cifre colosale sunt situate undeva între 50 și 100 de milioane de euro.

„Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc.

Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc.”, mărturisea Anamaria Prodan Reghecampf, acum ceva timp.