Cât de mult a slăbit Anamaria Prodan. Problemele cu Reghecampf au afectat-o pe impresară

Divorțul de Laurențiu Reghecampf au afectat-o pe Anamaria Prodan. Celebra impresară a demonstrat mereu că este o femeie puternică, pe care nimeni și nimic nu o poate doborî. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit mereu că are o slăbiciune pentru familia ei.

Cum a afectat-o pe Anamaria Prodan vestea divorțului de Laurențiu Reghecampf

S-au iubit ca doi adolescenți și timp de 15 ani au format un cuplu puternic și una dintre cele mai influente și puternice familii din România. Deși a luptat cu toate puterile pentru a-și salva căsnicia, Anamaria Prodan este pregătită să înfrunte faptul că ea și partenerul ei de viață nu vor mai fi împreună.

Recent, Laurențiu Reghecampf a declarat că a depus actele pentru divorț, o decizie extrem de grea pe care a trebuit să o ia. Celebra impresară pare să treacă prin cea mai grea perioadă a vieții sale, iar mulți internauți i-ar fi reproșat că ar fi slăbit mult în ultimele săptămâni, dovadă că problemele din căsnicie au afectat-o vizibil.

Pe de altă parte, admiratorii vedetei au felicitat-o pentru forma fizică de invidiat pe care o are la 48 de ani. Chiar dacă trece prin momente dificile, Anamaria Prodan are, în continuare, numai cuvinte de laudă de spus la adresa lui Reghe, pe care-l prețuiește și admiră, sentimente pe care le face publice ori de câte ori are ocazia.

„LAURENTIU REGHECAMPF ESTE TATAL COPIILOR MEI SI ESTE SOARELE FAMILIEI NOASTRE CÂT TIMP TRAIM PE PĂMÂNT ! FOTOGRAFIA POSTATA SPUNE TOTUL ! SUNTEM MEREU LA ÎNĂLȚIME! COMENTARII SAU EXPLICATII NU EXISTA PT CA EL ESTE EROUL BĂIATULUI MEU, REGHE JR ! NIMIC NU NE FACE SA L IUBIM MAI PUȚIN! DIMPOTRIVĂ ÎL IUBIM MAI MULT! DUMNEZEU NU LASĂ NIMIC SFÂNT SA DISPARĂ !PROSTIILE PRESEI GEN “LOVITURA PT ANAMARIA PRODAN” SAU PT FAMILIA PRODAN NU EXISTA PT MINE SI COPIII MEI! SATISFACȚIE NU VOM DA NIMĂNUI PT CA FAMILIA REGHECAMPF PRODAN ESTE MAI PUTERNICA CA NICIODATĂ IAR COPIII MEI AU CEL MAI PUTERNIC TATA DE PE MAPAMOND ! 💪❤️👍 @sarahh @rbccadp @laurentiureghecampfjr

Reghe a depus actele de divorț

Luni, 11 octombrie, Laurențiu Reghecampf le-a declarat în exclusivitate celor de la Cancan că divorțul de Anamaria Prodan este oficial: