Anamaria Prodan, despre cea mai mare temere a sa. O vede zilnic: „Nu ies niciodată, îmi e frică de mor”

Anamaria Prodan le-a făcut o mărturisire fanilor. Cunoscuta impresată a vorbit despre lucrul care o sperie cel mai tare. Ce temere are soția lui Laurențiu Reghecampf? O vede zilnic la ea în casă.

Așteptatul reality show care îi are în prim-plan pe Prodan și Reghecampf aduce în fața fanilor detalii despre familia vedetelor. Cu toate că este o fire puternică, Prodan a vorbit despre locul din casa sa care o sperie de groază. Se pare că afacerista se sperie de…balcoane. Mai mult decât atât, prietenii se folosesc de acest lucru pentru a o șicana și pentru a-i vedea reacțiile. „Pentru mine, balcoanele sunt total nefolositoare. Nu am nevoie de balcon, pentru că nu ies niciodată, nu pot să mă uit în jos. Eu cu înălţimea…îmi e frică de mor. Cea mai proastă glumă a prietenilor mei este asta: să mă împingă uşor, atunci când sunt la înălţime, fie ea şi doar 50 de centimetri, dacă m-ai împins, fac moarte de om!”, a spus Anamaria Prodan.

Amitim că telespectatorii se bucură de scurt timp de povestea zilnică a familiei Prodan-Reghecampf. Fanii cuplului vor putea vedea în fiecare duminică, de la orele 19:45, fiecare moment din viața celor pe care îi urmăreau până acum pe rețelele de socializare. Prețul succesului arată întocmai felul în care sunt ei zi de zi, fără menajamente, fără direcții propuse în prealabil.

„Avem o problemã cu nişte acte ale lui Bebe, dar nu mã întrebaţi pe mine, cã habar nu am despre ce e vorba. De problemele astea nu mã ocup eu. Nu mã ocup de gãtit, nu mã ocup de curãţenie, nu mã ocup de acte, în viaţa mea nu am ştiut de acte. Dacã mi le-ai dat în mânã, le-am pierdut. Îmi scot acte noi într-una. Sunt genul de om care face asta de 60 de ori pe ani, pentru cã de fiecare datã când mi se dã un act în mânã, mã duc cu el unde am nevoie şi mã întorc fãrã el!”

Anamaria Prodan