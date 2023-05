Anamaria Prodan crede şi acum în iubire. Îşi aşteaptă marea dragoste, a dat toate detaliile: „Caut acel bărbat care îmi seamănă!” EXCLUSIV

Anamaria Prodan nu crede niciun moment că a fost uitată de către Cupidon! „Eu caut acel bărbat care îmi seamănă. Când îl voi găsi, mă voi opri, ne vom privi și apoi dacă voi înțelege că e la fel ca mine, îl voi lua de bărbat în secunda doi!” Într-un dialog exclusiv cu Playtech Știri, impresarul sportiv vorbește deschis despre dragoste și despre fatpul că nu a renunțat încă la o iubire adevărată.

Anamaria Prodan nu renunță în ruptul capului la Cupidon și mesajele lui de amor. Și asta, în ciuda eșecurilor cu care s-a confruntat pe plan personal în ultima perioadă de timp. „Sexy impresara”, cum a numit-o presa centrală, e de părere că vârsta nu are prea multe de spus, dacă la mijloc este vorba despre o „dragoste adevărată”.

Vezi și: Anamaria Prodan se pregăteşte de a treia căsătorie? Carmen Harra, dezvăluire despre viitorul vedetei

A făcut mereu ce a crezut că e mai bine pentru ea:

„Toată viața am gândit și am făcut cum am crezut că e mai bine pentru mine. Nu am motive să mă schimb și nici să închid ușa mesagerului dragostei”, a declarat Anamaria Prodan pentru PLAYTECH ȘTIRI.