Anamaria Prodan a spus tot adevărul acum. Cine îi ascultă telefonul: ”El a avut această inițiativă”

Anamaria Prodan, implicată într-un nou scandal. Celebra impresară a declarat, spre surprinderea tuturor, că îi este ascultat telefonul de ani de zile. Deşi are o viaţă personală tumultoasă, aceasta a explicat că motivul pentru care este urmărită în permanenţă tine de partea profesională.

Într-o intervenţie telefonică avută la “Punctul culminant”, emisiunea lui Victor Ciutacu, Anamaria Prodan a povestit că a descoperit cu stupoare că îi este ascultat telefonul de câţiva ani. Se pare că aceasta a fost înştiinţată oficial de către Parchet că este monitorizată în cazul meciurilor de la Gloria Buzău. În 2016, Comisia de Disciplină a suspendat mai mulţi jucători şi antrenori de la echipa buzoiană pentru trucarea unor meciuri. Se pare, însă, că soţia lui Reghecampf nu a avut nicio legătură cu vreun jucător sau antrenor de la această echipă.

“Nu am avut niciun jucător sau antrenor la Gloria Buzău, niciodată. Încă vreo 5-6 cunoştinţe din fotbal m-au sunat azi, să îmi spună că şi ei au fost ascultaţi. N-o să-mi permit vreodată să îmi fac familia, copiii de ruşine”, a spus Anamaria Prodan, la emisiune la Victor Ciutacu, de pe România TV.

Mai mult, impresara a povestit, la GSP Live, că nu este singura în această situaţie. Se pare că mai multe persoane din lumea fotbalului românesc sunt urmărite.

”Din ce am înțeles e un domn Pascu care a a lucrat în domeniu. Se pare că el a avut această inițiativă. Sunt bani aruncați degeaba. Dacă ei nu au treabă. Stau și mă urmăresc ambiental, în casă, în mașină. Am o viața plictisitoare. Nu am nimic în afară de transferuri! Telefonul îmi făcea figuri de doi ani. Prietenii ziceau că am telefonul ascultat.”, a declarat aceasta.