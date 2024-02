Anamaria Prodan a explodat în noua emisiune. E prima fără Reghecampf lângă ea: „Mă credeţi tâmpită? Îmi vine să plâng”

Primul episod al show-ului Anamariei Prodan de la Antena Stars a fost difuzat sâmbătă seară, 3 februarie 2024. A fost prima dată când impresara a apărut într-o emisiune de acest fel fără Laurențiu Reghecampf alături de ea. A făcut mărturisiri în lacrimi. „Mă credeţi tâmpită? Îmi vine să plâng”.

Anamaria Prodan este una dintre cele mai controversate figuri feminine din showbiz-ul românesc. Agenta de jucători este cunoscută atât datorită activității sale profesionale, cât și prin prisma relației romantice pe care a avut-o cu cel care astăzi îi este fost soț, anume Laurențiu Reghecampf.

Mariajul celor două vedete din sport a reprezentat subiect de primă pagină pentru presa mondenă o lungă perioadă de timp. Mulți încercau să înțeleagă ce se ascundea în spatele perdelelor sau a zâmbetelor afișate cu curaj în spațiul public. Primele dezvăluiri au fost făcute sâmbătă seară, 3 februarie 2024.

Sâmbătă, 3 februarie 2024, la ora 20:00, a avut loc difuzarea primului episod al show-ului Prodanca. Punct și de la capăt, la Antena Stars. În material, impresara a vorbit despre cum arăta viața sa și a familiei sale, în timp ce presa mondenă vorbea despre aventura fostului său soț cu Corina Caciuc.

Anamaria Prodan a dezvăluit că a făcut totul pentru a salva mariajul cu Laurențiu Reghecampf. În ciuda tuturor informațiilor care apăreau în presa mondenă, amintim că agenta de jucători a negat totul. Deși știa care era realitatea, public a susținut că antrenorul îi era sută la sută fidel.

„Eu l-am construit pe (Laurențiu – n.r.) Reghecampf. Am făcut totul pentru a ne salva căsnicia. Nu am vrut să spună cei care m-au avertizat de adevărata lui față. Au avut dreptate”, s-a exprimat Anamaria Prodan în primul episod al emisiunii Prodanca. Punct și de la capăt.

Sexy-blondina a mărturisit că, în ciuda declarațiilor publice, era conștientă de aventura lui Laurențiu Reghecampf cu Corina Caciuc, cea care astăzi îi este parteneră de viață și cu care are și doi copii, al doilea urmând să se nască în viitorul apropiat.

Doar că Anamaria Prodan ar fi încercat să salveze căsnicia cu antrenorul de fotbal până în ultimul moment. L-a susținut până la capăt. I-a conturat chiar și o imagine care n-ar fi fost reală, pe care ar fi crezut-o inclusiv copiii săi. Impresara a vorbit cu ochii-n lacrimi despre aceste lucruri.

„Ştiam de aventura lui, normal! Mă credeţi tâmpită? Am încercat până în ultimul moment să îl salvez. Copiii mei îl ştiau altfel pentru că aşa l-am „pictat” eu. Îmi vine să plâng când mă gândesc la tot ce s-a întâmplat. Am considerat că trebuie să țin familia unită și cumva am fost trufașă, uitându-mă la toți de sus.

Crezi că este pentru totdeauna când faci un pas. Te gândești că acea persoană va fi trup și suflet pentru tine, nu va sta din interes, nu se va gândi ce ar putea să facă pe spatele tău, cât ar putea să crească lângă tine, ce ar putea să dobândească, ce ar putea să fure”, s-a exprimat Anamaria Prodan în emisiunea ei de la Antena Stars.