Anamaria Prodan a ajuns la DNA. Informații de ultimă oră: de ce au citat-o procurorii

Anamaria Prodan a ajuns în fața procurorilor DNA. Impresara a fost audiată de către procurori și a ajuns la sediul DNA alături de avocatul ei.

Anamaria Prodan are probleme cu legea. Ea a ajuns în fața procurorilor DNA într-un dosar. Impresara are calitatea de martor și a dat declarații în fața procurorilor.

Întrebată de ce a fost audiată, vedeta a spus: „într-un dosar legat de Rapid”. Ea nu a vrut să dea mai multe detalii.

Avocatul ei a declarat că respectivul caz are legătură cu acționariatul de la Rapid.

„A fost martor într-un caz mai vechi, privind acționariatul de la Rapid. Nu privea o chestiune în care doamna Prodan să fie implicată. Era un caz în care sunt alte persoane, posibili acționari sau nu, de la clubul Rapid. Doamna nu are absolut nicio problemă. Dosarul este din 2016”, a declarat avocatul impresarei.

Pentru că este o anchetă în curs, nici Anamaria Prodan, nici avocatul ei, nu pot oferi mai multe detalii.

Ea a ținut să precizeze că, deși au fost făcute transferuri în acea perioadă, ele nu au legătură cu ce s-a întâmplat atunci la Rapid.

Anamaria Prodan a stat la sediul DNA o oră jumătate și a răspuns întrebărilor puse de procurorii DNA.

Anamaria Prodan este în atenția presei, după ce soțul ei a confirmat divorțul. Un adevărat scandal a izbucnit și după ce presa a vorbit despre presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf.

Impresara a negat toate informațiile, spunând că nu se pune problema unei despărțiri.

„Lucrurile intre mine si Reghe sunt in regula. In fiecare familie exista discutii. Si la noi apar discutii in contradictoriu. Si eu sunt vulcanica, toata lumea ma cunoaste. Sar calul cand ma cert, dar asta sunt eu. Cand m-a luat Reghecampf, asa m-a luat. Nu m-a luat de la Opera, m-a luat din fotbal.

La cat a muncit Reghecampf sa ajunga aici, credeti ca s-ar preta sa se combine si sa dea banii copiilor lui unor gunoaie? Laurentiu Reghecampf este soarele acestei familii. Vor doar sa ma distruga, dar nu au putut.

Totul a inceput in ziua in care Gigi Becali a facut ce a facut (n.r – declaratiile conform carora Ana si Reghe ar avea relatii extraconjungale). Cand a spus de Reghe, ca a avut amanta, ca si eu sunt cu altcineva. Eu nu am stat la mana niciunui barbat. Nu l-am luat de barbat ca sa ma imbogatesc

Daca acesti mari smecheri s-au gandit ca ar putea sa faca o manevra de acest gen – sa trimita o naparca pentru a ne desparti, sa stie ca eu nu sunt Vasilica Geamantan, sunt Anamaria Prodan. Am fost un exemplu de frumusete si de dragoste„, a spus Anamaria Prodan.