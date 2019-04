Vedetă TV din România, umilită la îmbarcarea în avion: „Handicapații n-au voie!”

Celebra poducătoare de televiziune Ruxandra Ion acuză o angajată a companiei Blue Air că ar fi jignit-o și umilit-o pe aeroportul din Nisa.

Totul s-a întâmplat în seara de 11 aprilie la plecarea din Franța spre București, cu o cursă Blue Air. Ajunsă pe aeroport, producătoarea TV Ruxandra Ion a avut nevoie de un scaun cu rotile din cauza durerilor de picioare.

Numai că o angajată a companiei de transport aerian low-cost Blue Air i-a refuzat îmbarcarea, în ciuda faptului că pasagera – aflată într-o asemenea situație – ar fi trebuit să aibă prioritate.

Producătoarea postului Antena 1 a cerut lămuriri, dar a fost numită handicapată și a fost umilită minute bune, scriu cei de la Adevărul.

„Deşi am avut loc plătit în primul rând, am stat minute bune în picioare până să mă pot aşeza. Soţul meu care suferă de inimă a trebuit să ia pastile. (…) O şefă mă face handicapată de nenumărate ori, într-un loc public pentru care am plătit bilet, care numai de low cost nu a fost. Respect? Că sunt femeie? Că nu mai sunt tânără? Că am nişte probleme de sănătate? Că o şefă de agenţie din Nisa, Franţa nu ştie că «handicapat» e un cuvânt cu sens peiorativ, că nu are dreptul să îl adreseze nimănui, poate fi dată în judecată numai pentru asta, şi ea, şi compania Blue Air pe care o reprezintă? Că m-am simţit jignită, umilită pe banii mei, între românii mei?” Ruxandra Ion