Ana Morodan, transformare radicală de look. Fanii nu au mai recunoscut-o FOTO

Ana Morodan s-a schimbat complet! Vedeta a avut parte de o transformare radicală, în plin scandal în care este implicată. „Contesa digitală” s-a pozat și a urcat imaginile imediat pe internet, dar fanii nu au recunoscut-o. Cum arată acum Ana Morodan, dar și cum reușește să se mențină mereu în formă.

Ana Morodan trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Contesa digitală a fost prinsă de polițiști în trafic, iar de atunci trece prin clipe grele. Situația este, în continuare, dificilă, mai ales după ultima decizie a autorităților.

Procurorii de pe lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au decis să trimită în judecată vedeta pentru trei capete de acuzare grave. Acestea sunt refuzul de a preleva probe biologice, conducerea sub influența substanțelor psihoactive și conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.

Cu toate acestea, Ana Morodan nu uită să aibă grijă de ea și a făcut o schimbare care i-a surprins pe mulți. Vedeta și-a vopsit părul brunet, așa cum îl avea în tinerețe și este foarte încântată de schimbare.

Este dezamăgită, însă, că părul ei s-a distrus în ultimii ani, din cauza substanțelor folosite de-a lungul timpului. Va face tratamentele necesare și va încerca să aibă din nou podoapa capilară de odinioară.

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Este foarte celebră, mai ales pe TikTok, unde este urmărită de aproape o jumătate de milion de oameni. Este foarte deschisă față de fanii ei, cărora le dezvăluie tot ce e nou în viața ei.

În prima parte a anului, Ana Morodan a decis să apeleze la o operație de lipoaspirație, însă acum depune eforturi mari pentru a-și menține forma fizică și a avea un corp de invidiat.

Vedeta a dezvăluit că a adoptat o dietă daneză cu un conținut caloric extrem de redus. Cu toate acestea, Ana a subliniat că, în ciuda dietei destul de stricte, își permite să mănânce orice își dorește și nu are restricții.

Tot ce contează, însă, este să urmeze regulile îndeaproape și să nu facă exagerări.

‘Urmez o dietă daneză, patentată de 40 de ani, singura dietă aprobată de Uniunea Europeană ca fiind dieta viitorului. De ce? Pentru că tu mănânci, practic, toți nutrienții de care are nevoie corpul tău, dar cu un conținut caloric foarte scăzut. Eu mănânc acum cât îmi doresc și în această dietă am tot ce vreau, mă simt foarte bine. E sub formă de prafuri…’, a declarat Ana Morodan pentru spynews.ro.