Ana Morodan, declarații tulburătoare după ce a fost prinsă sub influența drogurilor la volan: ‘Asia Express m-a distrus’

Viața Anei Morodan s-a schimbat, după ce, la sfârșitul lunii martie 2023, influencerița a fost prinsă la volan sub influența alcoolului, rămânând fără permis de conducere. Contesa Digitală a făcut dezvăluiri cutremurătoare, recent. Cum ar fi traumatizat-o experiența de la Asia Express.

Pe 29 martie, Ana Morodan a trecut prin unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale, când a rămas fără carnet de conducere, după ce a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice și a unor substanțe interzise care se regăsesc în pastilele Xanax.

Vedeta de la Antena Stars a fost supusă unui linșaj mediatic șocant, care a marcat-o cu adevărat. Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Fanatik, contesa digitală a mărturisit ce consumase în dimineața zilei fatidice, precum și felul în care a gestionat situația.

Eu am lăsat presa să scrie atunci, să mă linșeze în toate felurile, să facă tot ce vrea. Nu am considerat că e cazul să dau un răspuns.”, a declarat Ana Morodan.

Femeia de afaceri susține că ar fi băut o bere de dimineață și ar fi luat o pastilă de Xanax, a cărei substanță activă ar fi ieșit la examenele efectuate de către autorități, în momentul în care a fost oprită în trafic.

Vorbind despre oamenii care i-au fost alături în acele momente dificile, Ana Morodan se simte recunoscătoare pentru prietenii apropiați care au încurajat-o. Vedeta a menționat că ar fi devenit dependentă de Xanax, după ce a participat la Asia Express.

„În perioada respectivă s-a uitat asistentul meu Claudiu la ce scria lumea. Nu m-am uitat la comentarii, la articole, la nimic. (…) Țin minte când am fost la Asia Express, primele trei episoade, acolo am primit și amenințări cu moartea, iar apoi lumea s-a repliat și a zis: mamă, ce mișto e femeia asta.

Toți avem traume! Pe mine, emisiunea asta, Asia Express m-a distrus psihic. Este emisiunea după care eu am devenit dependentă de Xanax. Eu am simțit că mor atunci. Mi-au murit părinții și un bunic într-o săptămână.

Da, au fost niște chestii. N-o să pot să vin acum în fața ta să fiu o ipocrită infectă să zic, da, uite, am trăit niște traume și din cauza asta am făcut asta. Nu, pur și simplu, am avut un episod depresiv.

Sunt patentată de la medic. Eu nu sunt depresivă, am episoade depresive și așa s-a întâmplat. Am luat două pastile în plus față de rețetă și așa a ieșit la test. N-am luat nici cocaină, nici heroină, ecstasy sau altele. Eu nu mă droghez.”, a completat vedeta pentru sursa citată.