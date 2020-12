Ana Maria Mocanu rupe tăcerea. Cum a umilit-o Rareș, fostul ei iubit

Ana Maria Mocanu a simțit profund eșecul pe plan amoros de-a lungul anilor. Celebra fostă asistentă păcătoasă a fost umilită de fostul partener, iar acum vine să-și spună povestea. Ce s-a întâmplat în relația cu bărbatul alături de care chiar credea că-și va găsi liniștea?

Ana Maria Mocanu, despre umilințele trăite în fosta relație. Ce i-a făcut fostul amorez?

Fanii dansatoarei știu că de-a lungul timpului nu a dus-o tocmai bine pe plan sentimental. Deși lucrurile au mers brici în ceea ce privește cariera și întotdeauna a reușit să se implice într-un proiect drag sufletului ei care să-i aducă bucurie din punct de vedere financiar, liniștea nu a fost și în plan personal. Aceasta a trăit departe de părinții ei care au plecat din țară pe vremea când încă era o copilă, lăsând-o să aibă grijă de cele două surori mai mici, iar soarele nu a venit când a fost vorba de relații. Vedeta îi aduce reproșuri fostului iubit alături de care a pus bazele unei afaceri care acum a rămas pe butuci.

Astfel, Ana este din nou o femeie singură și nesigură pe o viitoare poveste de iubire. Rareș a plecat în vacanță cu o altă femeie, lăsând-o pe brunetă să sufere în tăcere. ”Pentru mine a fost un șoc că nu a avut un pic de respect pentru mine, familie, prieteni, pentru că avea un istoric în spate cu mine, nu am vrut nicio explicație eu. Am primit niște explicații, dar nu m-au mai interesat. Sunt bine acum. Am trecut printr-o perioadă nu tocmai ok. A fost o relație extrem de frumoasă, cu de toate. S-a terminat totul între noi. Nu vom mai forma niciodată un cuplu”, a spus Ana Maria Mocanu în direct la Antena Stars.

Ce îi mai leagă?

Pe cei doi îi mai leagă afacerea pe care au clădit-o împreună, lucru care nu o face deloc fericită pe fosta colegă de platou a Loredanei Chivu. De asemenea, criza sanitară nu a fost nici ea de ajutor, amănând astfel lansarea noului proiect.

”Din cauza sărbătorilor și pandemiei am decis să amânăm lansarea afacerii. Dar mai bine vă dă el detalii despre asta. Investiția este făcută deja, lucrurile merg ok. Deocamdată suntem în pauză, dar de la anul vedem cum o să procedăm”, a mai adăugat vedeta la Star Matinal. Bruneta încă se recuperează după fosta poveste de amor și speră să-și găsească liniștea măcar în preajma sărbătorilor, alături de familie.