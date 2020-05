Ana Birchall o face praf pe Viorica Dăncilă! Ce secret rușinos a dezvăluit despre fostul premier

Lupta politică este mereu în toi, iar noi informații apar din ambele tabere, mai ales în cazul subiectelor fierbinți. Unul dintre acestea îl reprezintă un proiect de lege inițiat de UDMR. Ana Birchall a dezvăluit detaliile cunoscute de către Viorica Dăncilă și opinia acesteia anterioară adoptării legii.

Proiectul de lege înaintat de către UDMR a fost adoptat tacit de către Senat, la începutul lunii aprilie. Prin acesta se impunea autorităților locale folosirea oficială a limbii minorității, acolo unde o minoritate națională reprezintă un procent de peste 20%. Practic, se impune limba maghiară în localitățile din Transilvania, acolo unde minoritatea maghiară este dominantă și întrunește procentul specificat în proiect.

Chiar și în perioada pandemiei, Comisia Juridică, al cărui șef este Șerban Nicolae, a dat aviz pozitiv pentru proiectul de lege. Acesta din urmă este asumat de către parlamentarii UDMR, care urmăresc modificarea Codului Administrativ. Existența proiectului datează chiar din toamna anului trecut, când acesta a fost înregistrat la Senat, conform Adevărul.

Ana Birchall, membră a Camerei Deputaților din partea PSD, a făcut declarații privind poziția Viorică Dăncilă în raport cu proiectul de lege al UDMR. Aceasta susține că fostul prim-ministru al României avea o atitudine favorabilă asupra acestui amendament ce privește limba maghiară în Codul Administrativ. Cu toate acestea, Viorica Dăncilă a înaintat atacuri către Marcel Ciolacu pentru deciziile partidului.

Membra PSD, fost ministru al Justiției, a compus un text pe care l-a postat pe contul său de Facebook, în care a dezvăluit detalii privind acordul doamnei Dăncilă asupra proiectului. Se pare că aceasta din urmă a fost de acord cu adoptarea amendamentului propus de UDMR încă de când era premier.

Fără a scuza sau tolera ce s-a întâmplat în Camera Deputaților, eu fiind printre primele persoane care am reacționat și public exact atunci când am aflat de adoptarea tacită (postare pe FB, joi ora 22.38), o provoc public pe doamna Dăncilă ca până luni să își aducă aminte de amendamentul pe care UDMR voia să îl introducă în Codul Administrativ și ce „discuții” am avut cu domnia sa și ce reproșuri am primit atunci, tocmai pentru că „răzvrătita” de astăzi era în favoarea includerii acelui amendament in Codul Administrativ!

Amendamentul respectiv NU a fost inclus in forma Codului Administrativ adoptată în Guvern pentru că în calitate de ministru al Justiției am formulat observații și am refuzat să semnez! Ca să o ajut îi spun că este legat de limba maghiară și are forma amendamentului introdus de UDMR la Codul Administrativ și trecut tacit în Senat! Daca totuși nu își aduce aminte, poate să ceară ajutor domnului deputat Suciu Daniel, fost vicepremier. P.S. „A făcut furori în Parlamentul European”. Și ea nu nimerește două vorbe din zece în engleză, nu mai zic de franceză… Dar ca să te laude Sputnik trebuie să ai niște merite deosebite.