Ana Baniciu și Edy Kovacs, nuntă cu 300 de invitați. Cântăreața nu vrea să renunțe la numele său de familie: “Poate și copilului o să-i dăm și numele Baniciu” EXCLUSIV VIDEO

După cererea în căsătorie din 2021, fata lui Mircea Baniciu și logodnicul ei și-au oficializat relația săptămâna trecută, fix cu o zi înainte de onomastica ei. Ana Baniciu a ales să ducă mai departe numele celebrului său tată, la care a adăugat numele soțului: Kovacs. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a spus că momentul de la Starea Civilă a fost unul emoționant, în special pentru părintele ei, dar au fost lacrimi de bucurie. Vedeta ne-a oferit detalii și despre marele eveniment, care va fi unul grandios cu 280-300 de invitați. Ana va avea o rochie de mireasă, albă, simplă, singura superstiție fiind ca soțul să o vadă îmbrăcată așa fix în ziua nunții. În ceea ce privește luna de miere, escapada este reprogramată, întrucât agenda Anei este plină, în această toamnă ea urmând să înceapă și un proiect TV.

Ana Baniciu: “Tata a plâns crunt, când a intrat acolo, când am zis noi da”

Ana Baniciu Kovacs este fericită alături de Edy, soțul ei. Cei doi își doresc să devină părinți, iar artista a precizat că ia în calcul ca și copilul să poarte numele Baniciu alături de Kovacs.

Casă de piatră, Ana. Cât de emoționant a fost momentul pentru tine?

A fost foarte emoționant atât pentru noi, cât și pentru prieteni și apropiați – familia noastră. Am încercat să ținem această cununie strict pentru familie, pentru că nu avea sens, pentru că urmează nunta mare, unde ne vom distra alături de toți prietenii noștri. A fost emoționant, s-a plâns, s-a râs. A fost râsu – plânsu, un plâns de bucurie, clar!

Ai lăcrimat și tu sau doar tata? Ți-a transmis emoțiile?

Vai, tata a plâns crunt, când a intrat acolo, când am zis noi da. Am zis doar un da, nu știu ce s-a emoționat atât, glumesc, dar a fost o emoție așa care plutea, dar o emoție frumoasă, pentru că noi suntem doi tineri care cumva emanăm chestia asta de sinceritate și iubire și sper să ne țină Dumnezeu așa, să nu ne apuce bâțul peste ani.

Ana Baniciu: “Poate și copilului o să-i dăm și numele Baniciu”

Ce a zis tata când a aflat că i-ai păstrat numele?

Ce să zic? Tata nu e un om atât de atent la detaliile astea, cumva e așa: facă-se voia mea, dar cred că s-a bucurat în sinea lui că legacy-ul lui merge mai departe și că poate și copilului o să-i dăm și numele Baniciu, nu se știe.

După cununia civilă, seara ați fost la petrecere, soțul a lucrat.

Am fost și eu la petrecere, da, soțul a pus muzică seara și m-am dus și eu. Nu merg de obicei la petreceri, pentru că jobul e job și nu mă bag eu să fiu acolo în spatele lui, dar, de data asta am zis: hai să mergem, să ciocnim un pahar pentru că a fost o zi importantă și a ieșit super frumos.

Ana Baniciu: “Nunta propriu zisă va fi într-o zi cu semnificație specială. Este prima zi în care noi am ieșit împreună în oraș”

Are vreo semnificație anume data în care ați devenit oficial soț și soție?

Nu, dar ne-am căsătorit de Sfânta Maria, așa și o să țin minte peste ani. A doua zi, dacă nimeream la Starea Civilă o oră liberă, nu la 8.00 dimineața cum ni s-a propus, am fi putut fi de Sfânta Ana, că era Sfânta Ana a doua zi. Nu, nu e o zi cu o semnificație specială, în schimb nunta propriu zisă va fi într-o zi cu semnificație specială: este prima zi în care noi am ieșit împreună în oraș.

Câți invitați veși avea la nuntă? Ai spus că va fi o petrecere mare.

Inițial am zis că va fi o petrecere restrânsă, dar având foarte mulți prieteni, dorindu-ne să fie toată lumea alături de noi, s-a transformat într-o petrecere cu 280 – 300 de persoane. Știi ce zic eu prietenilor? Că toată lumea mă întreabă: cum să ne îmbrăcăm? Vreau să fiți relaxați toți, pentru că vor fi acolo toți nebunii la un loc și o să iasă haos. Și eu sunt convinsă de asta, nebuni în sensul frumos al cuvântului. Știu ce invitați am, imaginează-ți că sunt și oameni din industrie, unul mai zăpăcit ca celălalt și o să iasă nebunie.

Ce spune Ana Baniciu despre rochia de mireasă: “Nu cred că se așteaptă nimeni să fie atât de simplă”

Ai vreo superstiție? Gen să nu vadă soțul rochia de mireasă până în ziua evenimentului?

Asta este singura treabă pe care am vrut să o facem așa, pentru că mi se pare mult mai intens momentul în care mă va vedea în rochia asta de mireasă, în rest în superstiții de ceva vreme nu mai cred deloc și vă invit și pe voi să faceți la fel. Nu mai avem niciun alt obicei. Asta este singura: că mă va vedea, pentru prima oară, în rochia de mireasă, pe care el o știe: modelul, tot, pantofii. El cam știe cum o să arate, dar nu a văzut-o pe mine.

Ce va avea special rochia de mireasă?

Va fi specială în sensul în care este foarte simplă și nu cred că se așteaptă nimeni să fie o rochie atât de simplă. Probabil că se așteaptă lumea să fie ceva mai împopoțonat, dar nu există dantelă, nu există nimic, este o rochie foarte simplă. Este albă.

Luna de miere va fi după nuntă sau o reprogramați pentru la iarnă, având în vedere că ai concerte?

Reprogramăm și tot reprogramăm, pentru că eu o să am și un proiect de televiziune, o să vină mai multe chestii și chiar mă uitam la calendar și-mi dădeam seama că nu știu când vom insera această plecare, dar cu siguranță va fi o vacanță mică/ mare, va fi o vacanță acolo, undeva. Mi-aș dori să fie la căldură sincer, pentru că am stat toată vara în București, pe alocuri am fost și la mare la Edy, acolo unde are el business-ul și mi-aș dori un pic să ne bucurăm împreună și de soare.

Casă de piatră încă o dată, fericire și copii!

Mulțumesc! Urmează, probabil, și un copil, nu știm când, când o vrea Dumnezeu.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu