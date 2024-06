Ana Baniciu, prima imagine cu bebelușul. Ipostaza e emoționantă: „Suntem topiți de iubire”

Ana Baniciu este în al nouălea cer, după ce ea si soțul său, Edi Kovacs, au devenit părinți pentru prima dată. Deși medicii stabiliseră termenul în data de 12 iunie, vedeta a dat naștere unui băiețel perfect sănătos, în cursul zilei de ieri, 4 iunie 2024. În urmă cu puțin timp, artista a publicat și prima imagine cu nou-născutul.

De altfel, tatăl artistei, Mircea Baniciu, a făcut primele declarații pentru Playtech Știri după ce a devenit bunic. Acesta ne-a spus că, deși vedeta își dorea să nască pe cale naturală, s-a recurs la cezariană, fiind sarcina destul de mare.

„Știți ce frumusețe de băiat este? Este un bebeluș superb! Ana este ok, este în refacere. Sarcina era foarte mare și a trebuit să nască prin cezariană, dar totul este perfect. Bebe este atât de frumos. Mi-a trimis Edy niște poze cu el, arată grozav. Fiecare eveniment de genul acesta este cu riscuri. Nu știi dacă se naște perfect, i-am zis să se uite bine la el, să îl controleze, că este fiul lui și o să aibă multă treabă cu el în anii următori. Este foarte frumos, este bine. Încă nu mă simt bunic, până nu îl voi lua de mâna și vom merge în parc.”, ne-a precizat Mircea Baniciu, tatăl Anei, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Într-un interviu mai vechi, înainte să nască, Ana Baniciu a punctat că nu s-a gândit la numele celui mic, ci considera că o să fie cea mai inspirată în alegerea numelui său în momentul în care o să-l vadă:

„Avem o listă scurtă de data asta, am avut o listă lungă, de pe care am tot tăiat și încet-încet o să trebuiască să luăm o decizie. Am zis că, probabil, decizia finală se va întâmpla în momentul în care îl vom cunoaște și vom vedea și dacă i se potrivește numele sau un anumit nume!”.