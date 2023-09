Amenzi în cuantum de 8.000 lei, după România – Kosovo. George Simion: ”Nu am legături cu galeria!” EXCLUSIV

George Simion s-a delimitat de galeria „Uniți sub tricolor”, grupare care a provocat incidente, marți seara, pe Arena Națională la meciul dintre România Kosovo. Liderul AUR a transmis pentru Playtech.ro că n a fost în niciun moment liderul galeriei de ultrași. Între timp Jandarmeria Română a prezentat bilanțul amenzilor în urma verificărilor: 17 sancțiuni contravenționale, în valoare de 8.000 de lei.

Mesajul arborat de gruparea Uniți sub Tricolor „Kosovo e Serbia; Basarabia e România” a întrerupt meciul de pe Arena Națională timp de zeci de minute. Fanii au aruncat în minutul 18 cu torţe în spatele porţii kosovarului Arijanet Muric. Totodată, ultrașii au dat și cu petrade pe teren.

Unul dintre ultrași, Andrei Preda, poreclit și „Gogoașă” care este și liderul galeriei FC U Craiova, ar fi fost capul răutăților.

În imaginile apărute pe Tik Tok acesta este surprins în timp strigă la jandarmii aflați pe teren. În trecut a fost suspendat timp de un an de pe stadioanele din România în calitate de spectator și a fost acuzat și că a bătut un jurnalist din presa locală. El a mai fost cercetat într-un dosar în care era acuzat că a bătut două persoane cu o bâtă de baseball pentru că i se ceruse să-şi mute maşina.

Jandarmeria a transmis, joi, într-un comunicat de presă că 458 de persoane, care au făcut parte din grupul de suporteri care a comis fapte antisociale și din cauza căruia a fost întrerupt meciul de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Republicii Kosovo, au fost identificate. În total, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 8.000 de lei. Până acum nu au fost persoane reținute, urmând a fi făcute în continuare verificări.

Gruparea „Uniți sub tricolar”nu este la primul incident de acest fel. La meciul dintre ţara noastră şi Andorra, ultraşii au declanşat o bătaie în tribune şi au scandat lozinci xenofobe. Într-o reacție pentru Palytech.ro George Simion, liderul AUR, s-a delimitat de galerie.

„Nu am fost lider Uniți sub tricolor”, a transmis George Simion. El a negat legăturile cu gruparea. Asta deși, liderul AUR a fost fondatorul ei, după cum recunoștea în 2020.

„Nu sunt liderul, dar am participat la fondarea acestei structuri, pentru că naționala nu avea o susținere coagulată. Am mers cu UST alături de naționala de tineret la Euro U21 din Italia, unde am descoperit, în sfârșit, o echipă senzațională, care m-a făcut să iubesc din nou fotbalul. Deșteaptă-te, române! cântat pe stadionul semifinalei mi-a redat cheful și sensul pentru acest sport”, declara George Simion în 2020, după ce și-a asigurat alegerea în Parlamentul României, potrivit Prosport.