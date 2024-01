Amenzi drastice pentru această greșeală banală pe timp de iarnă. Sancțiunile ajung și la 1.500 de lei

Cei care sunt opriți în trafic de autorități și nu au aceste accesorii pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 9 și 20 de puncte. Conform legii în vigoare din data de 26 ianuarie 2023, conducătorii auto pot fi sancționați cu o amendă de 2.900 de lei.

„Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderență când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puțin aderent.

Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) și 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderență scăzută. Cauciucul îmbătrânește cu timpul și se uzează”, a declarat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.