Amenzi colosale înainte de Black Friday. ANPC a salvat românii de la ”ziua păcălelilor”

Amenzi uriașe înainte de Black Friday. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a reușit să salveze românii de la ziua în care își puteau lua țeapă pe bandă rulantă.

ANPC a amendat nu mai puțin de 11 site-uri cu promoții speciale în prima zi a seriei de reduceri din cadrul Black Friday. Comandamentul Special Black Friday înființat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat și mustrat în cursul zilei de joi 11 operatori economici care au promovat reduceri speciale și mult așteptate pentru români în această perioadă.

Instituția a anunțat că volumul amenzilor contravenționale aplicate tuturor s-a ridicat la 275.000 de lei după constatarea mai multor nereguli. Comisarii au susținut că se practicau vânzări cu preț redus în condițiile în care prețul de referință afișat pe site nu era cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile.

Aceștia au mai constatat lipsa indicării în mod clar și neechivoc a datei la care încetează oferta sau dacă oferta în cauză se referă la stocul de bunuri disponibil.

Altex România SRL – www.mediagalaxy.ro

Flanco Retail SA – www.flanco.ro

FineStore Distribution SRL – magazin de băuturi alcoolice

Vivre Deco SA – www.vivre.ro

Studio Moderna SRL – www.top-shop.ro

Arsis Trading SRL – www.arsis.ro

Lc Waikiki Retail Ro SRL – www.lcv.ro

Elefant SRL – www.elefant.ro

Premium Store SRL – www.premiumstore.ro

Pc Garage SRL – www.pcgarage.ro

Evolution Prest Systems SRL – www.evomag.ro

„Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au „furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu.

Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, a declarat Claudiu Dolot, președintele ANPC, conform gândul.ro.